Au Royaume-Uni, 17 millions de salariés pourraient retrouver une retraite versée à vie

Le Royaume-Uni veut changer la manière dont les salariés du privé utilisent leur épargne à la retraite. Le 3 novembre 2026, le ministère britannique du Travail et des Retraites a présenté un projet destiné à offrir un revenu régulier pendant toute la retraite à environ 17 millions de salariés qui épargnent aujourd’hui dans des dispositifs professionnels.

La proposition, détaillée dans un communiqué officiel du Department for Work and Pensions, ne signifie pas que 17 millions de personnes toucheront immédiatement une nouvelle pension. Le gouvernement ouvre une consultation sur les modalités d’un dispositif qui reste à construire.

Un capital à gérer, ou un revenu pendant toute la retraite

Depuis plusieurs décennies, les régimes professionnels britanniques garantissant une prestation définie ont largement reculé dans le secteur privé. À leur place, les salariés accumulent souvent un capital dans des plans à cotisations définies. Au moment de partir à la retraite, ils doivent décider comment utiliser cette somme et gérer le risque de l’épuiser trop tôt.

Le gouvernement souligne que l’inscription automatique a considérablement élargi l’épargne retraite : neuf salariés éligibles sur dix cotisent désormais, contre quatre sur dix en 2012. Mais cette réussite ne résout pas la question du revenu disponible une fois la vie professionnelle terminée.

Selon les chiffres présentés par le ministère, environ 46 % des premiers accès à une épargne retraite en 2025-2026 ont pris la forme d’un retrait intégral du capital. Cet indicateur ne signifie pas nécessairement que tous les épargnants ont épuisé leurs ressources, mais il illustre la diversité des décisions prises au départ à la retraite.

Une option par défaut, sans supprimer le choix

Le projet baptisé Guided Retirement demanderait aux organismes de retraite de proposer une solution par défaut pour transformer l’épargne en revenu durable. Le gouvernement envisage notamment des dispositifs collectifs dans lesquels les risques sont mutualisés. Certains revenus pourraient également bénéficier d’une protection contre l’inflation, selon les modalités finalement retenues.

Cette orientation ne supprimerait pas la liberté de choisir une autre solution. Elle cherche plutôt à éviter que chaque salarié doive devenir spécialiste des placements financiers pour organiser ses revenus pendant plusieurs décennies.

Deux consultations ont été annoncées par le ministre des Retraites Torsten Bell : l’une sur l’organisation pratique de cette retraite guidée, l’autre sur les règles applicables aux dispositifs collectifs. La consultation sur la retraite guidée est ouverte du 3 novembre au 22 décembre 2026. Il s’agit donc encore d’une proposition réglementaire, et non d’un droit immédiatement applicable.

Pour les lecteurs français, cette réforme ne modifie ni l’Assurance retraite ni les pensions complémentaires Agirc-Arrco. Elle met toutefois en lumière une différence essentielle entre systèmes : accumuler une épargne pendant sa carrière et disposer d’un revenu prévisible jusqu’à la fin de sa vie sont deux objectifs distincts. Le Royaume-Uni tente désormais de mieux les rapprocher.