Grève du 5 novembre : les horaires des trains seront précisés ce mercredi à 17 heures

À la veille du mouvement social du jeudi 5 novembre, les premières prévisions annoncent des perturbations sur plusieurs lignes franciliennes. Les voyageurs devront attendre les horaires détaillés de ce mercredi soir pour vérifier leurs trajets.

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La Rédaction
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Grève du 5 novembre : les horaires des trains seront précisés ce mercredi à 17 heures © Social Mag
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Les usagers du réseau francilien disposent désormais des premières indications pour la grève interprofessionnelle du jeudi 5 novembre 2026. Transilien SNCF annonce des perturbations sur plusieurs lignes et prévoit de rendre les horaires détaillés disponibles mercredi 4 novembre à partir de 17 heures.

Les prévisions publiées mardi distinguent des lignes au service normal, d’autres perturbées et une desserte annoncée fortement perturbée. Mais ces catégories ne permettent pas encore de savoir si un train précis sera maintenu. Pour préparer un déplacement professionnel, un rendez-vous médical ou un trajet scolaire, l’heure et la gare de départ restent décisives.

Pourquoi attendre le plan de transport détaillé ?

La SNCF explique que ses calculateurs d’itinéraires et ses fiches horaires intégreront les suppressions de trains dès la veille du mouvement, à 17 heures. Les voyageurs pourront alors rechercher un itinéraire précis plutôt que se fier à une estimation générale de circulation.

Le RER D apparaît parmi les lignes les plus exposées selon les premières prévisions relayées par Sortiraparis. La situation peut cependant varier selon les branches et les heures de la journée. Un trafic qualifié de perturbé ne signifie pas que tous les trains sont annulés.

Pour les salariés qui doivent rejoindre leur lieu de travail, vérifier le dernier trajet possible dans les deux sens est aussi important que contrôler le départ du matin. Les correspondances entre réseaux peuvent modifier considérablement le temps de parcours, même lorsqu’une ligne de métro reste normalement desservie.

Les personnes qui ont réservé un trajet longue distance doivent également attendre la confirmation concernant leur train. En cas de suppression, la SNCF annonce des possibilités d’échange ou de remboursement sans frais pour les clients concernés, selon les conditions communiquées aux voyageurs.

Les prévisions restent susceptibles d’évoluer. Le conseil le plus utile est de consulter le trajet exact mercredi soir, puis de le contrôler à nouveau avant de partir jeudi, en utilisant les informations de l’opérateur plutôt qu’une liste générale de lignes.

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