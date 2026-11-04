Babycook Express Béaba rappelés : les références à vérifier avant de préparer les repas de bébé

Certains robots de cuisine Babycook Express de Béaba font l’objet d’un rappel volontaire signalé le 3 novembre 2026 sur la plateforme officielle RappelConso. Le problème identifié concerne un possible désaxage du couteau, susceptible de frotter contre le fond du bol et de détacher des particules de plastique. Celles-ci pourraient ensuite se retrouver dans les repas préparés pour les jeunes enfants.

La fiche concerne le modèle BEA0407, décliné sous plusieurs références commerciales. Les appareils potentiellement visés ont été vendus depuis août 2024, mais la référence du modèle ne suffit pas à elle seule pour savoir si un appareil doit être retourné ou réparé : il faut également contrôler les numéros de série indiqués par le fabricant.

Les cinq références à identifier

Les références mentionnées dans le rappel sont 916300 (V Grey, version européenne), 916301 (S Green), 916302 (Clay Ear), 916303 (B Blue) et 916304 (V Grey, version britannique). Elles correspondent à différentes couleurs ou versions du Babycook Express. La fiche officielle comporte les identifiants de produits et renvoie vers une liste de lots concernés.

Les parents peuvent trouver la référence de leur appareil sur son étiquette ou dans les documents d’achat. La vérification doit ensuite porter sur le numéro de série précis : il serait erroné de considérer tous les robots Babycook Express comme dangereux au seul motif qu’ils appartiennent à cette gamme.

Le rappel concerne un appareil de préparation des aliments, non un lot précis de petits pots commercialisés. Le risque signalé tient à une dégradation possible du bol pendant l’utilisation du couteau, et donc à l’ingestion potentielle de fragments de plastique.

Que faire si son appareil est concerné ?

La consigne est de cesser d’utiliser l’appareil concerné et de suivre les modalités indiquées par Béaba. Le fabricant met à disposition une procédure de vérification sur son espace dédié au Babycook Express. Une réparation est prévue dans le cadre de cette opération.

Avant de jeter l’appareil ou de demander un remboursement, mieux vaut consulter la procédure exacte correspondant au numéro de série. Les conditions de prise en charge peuvent être différentes de celles d’un rappel alimentaire classique.

Les familles ayant acheté leur robot en ligne ou en magasin peuvent également conserver la preuve d’achat et photographier l’étiquette d’identification pour faciliter leurs démarches. Le rappel est déclaré volontaire par le professionnel, sans arrêté préfectoral, comme le précise RappelConso. La date de publication de l’alerte est le 3 novembre 2026.