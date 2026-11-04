Grève du 5 novembre : les premiers trains perturbés sont connus, les horaires détaillés attendus ce soir

Transilien annonce des perturbations jeudi 5 novembre sur plusieurs lignes de trains et de RER en Île-de-France. Les premières prévisions sont disponibles depuis mardi, mais les voyageurs devront attendre mercredi à 17 heures pour connaître les suppressions précises.

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Grève du 5 novembre : les premiers trains perturbés sont connus, les horaires détaillés attendus ce soir © Social Mag
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Les voyageurs franciliens disposent d’un premier aperçu des conséquences de la grève du jeudi 5 novembre 2026. Dans une information officielle mise à jour le 3 novembre à 17 heures, Transilien SNCF annonce des perturbations sur plusieurs lignes de trains et de RER exploitées pour Île-de-France Mobilités.

Ces premières indications ne constituent pas encore un horaire de circulation définitif. La SNCF précise que les prévisions détaillées, ligne par ligne, seront disponibles mercredi 4 novembre à partir de 17 heures. Les voyageurs pourront alors consulter les départs maintenus et les suppressions prévues.

Un premier niveau de perturbation, pas encore la liste des trains supprimés

Le tableau publié par Transilien distingue des lignes en service normal, d’autres perturbées et une ligne annoncée fortement perturbée. La ligne RER D apparaît particulièrement exposée dans les premières prévisions rapportées par Sortiraparis ce mercredi matin. Cette indication générale ne permet pas de déduire à elle seule le sort d’un train particulier.

Le mouvement s’inscrit dans une journée de mobilisation nationale interprofessionnelle. Les conséquences peuvent différer selon les réseaux, les lignes et les opérateurs. Il faut notamment distinguer les trains Transilien exploités par la SNCF des métros et bus de la RATP, dont les conditions d’exploitation ne sont pas identiques.

Les RER A et B ont également la particularité d’être exploités sur des tronçons relevant de deux opérateurs. Une perturbation annoncée sur une partie de la ligne ne signifie donc pas nécessairement une interruption uniforme de bout en bout.

À quel moment vérifier son trajet ?

Transilien indique que ses résultats de recherche d’itinéraires et ses fiches horaires intégreront les suppressions de trains à partir de la veille du mouvement, à 17 heures. Pour un déplacement professionnel, un rendez-vous médical ou un trajet scolaire jeudi, c’est le moment le plus utile pour vérifier son itinéraire.

Une nouvelle consultation jeudi matin reste prudente : des ajustements opérationnels peuvent intervenir. Les usagers qui doivent effectuer une correspondance gagneront à vérifier séparément chaque segment de leur déplacement, notamment lorsqu’ils passent d’un réseau SNCF à un réseau RATP.

Les annonces de perturbation ne valent pas suppression automatique de tous les services. Les informations personnalisées disponibles dans les outils officiels de recherche d’itinéraires permettront de distinguer les trains effectivement maintenus des départs annulés.

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