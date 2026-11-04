41 % des parents de jeunes enfants n’ont presque plus de temps pour eux

Entre les obligations familiales, le travail et les tâches du quotidien, une partie des parents peine à conserver du temps personnel. Une enquête Ipsos-BVA révèle que 41 % des parents d’enfants de 0 à 5 ans disposent rarement ou jamais de moments pour eux.

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41 % des parents de jeunes enfants n’ont presque plus de temps pour eux © Social Mag
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Avoir du temps pour soi devient particulièrement difficile lorsqu’on élève de jeunes enfants. Selon le premier Baromètre du pouvoir de vivre 2026, publié le 4 novembre par le Pacte du pouvoir de vivre et la Fondation Jean-Jaurès, 19 % des Français déclarent disposer rarement ou jamais de temps personnel, une fois leurs obligations accomplies.

Mais chez les parents de jeunes enfants, cette proportion augmente fortement.

L’enquête Ipsos-BVA, réalisée auprès de 12 000 adultes du 3 au 10 septembre 2026, montre que 41 % des parents ayant un enfant de 0 à 5 ans disposent rarement ou jamais de temps pour eux.

Cette proportion atteint encore 40 % parmi les parents d’enfants de 6 à 10 ans.

Autrement dit, pour environ quatre parents concernés sur dix, les moments consacrés à leurs propres activités restent exceptionnels ou inexistants.

Une difficulté particulièrement forte pendant l’enfance

Les résultats montrent une évolution selon l’âge des enfants.

Parmi les parents d’enfants de 11 à 14 ans, 35 % déclarent manquer de temps personnel. Cette proportion descend à 30 % parmi ceux ayant des adolescents de 15 à 17 ans, puis à 23 % chez les parents d’enfants majeurs.

Ces chiffres suggèrent que les contraintes de temps sont particulièrement importantes lorsque les enfants sont jeunes, même si l’enquête ne mesure pas directement le nombre d’heures consacrées aux différentes responsabilités familiales.

Le temps disponible dépend aussi de la situation professionnelle et des autres obligations du foyer.

Pour certains parents, les journées peuvent se partager entre horaires de travail, déplacements, garde des enfants, devoirs, repas et entretien du logement. Les activités personnelles passent alors après les obligations considérées comme prioritaires.

Le baromètre ne mesure toutefois pas directement la charge mentale parentale. Il met en évidence un manque de temps disponible, sans en attribuer toutes les causes.

Le manque de temps touche aussi davantage les catégories populaires

Les parents de jeunes enfants ne sont pas les seuls concernés.

Parmi les ouvriers, 28 % déclarent disposer rarement ou jamais de temps pour eux. Cette proportion atteint 27 % chez les employés, contre 23 % chez les cadres supérieurs.

L’âge constitue également un facteur important. Chez les 35-49 ans, 31 % des répondants disent manquer de temps personnel. Chez les 25-34 ans, cette proportion s’établit à 25 %.

À l’inverse, seulement 8 % des 60-69 ans et 6 % des personnes de 70 ans et plus déclarent rencontrer cette difficulté.

Ces écarts rappellent que la disponibilité personnelle ne dépend pas uniquement de la situation financière. Elle varie aussi selon les étapes de la vie, les responsabilités familiales et l’organisation du quotidien.

Le baromètre élargit ainsi la notion de pouvoir de vivre au-delà du seul pouvoir d’achat. Pouvoir choisir ses activités, se reposer ou disposer de moments sans obligations fait également partie des conditions nécessaires à une vie satisfaisante.

Pour les parents de jeunes enfants, les résultats soulignent surtout une réalité concrète : le temps personnel reste une ressource particulièrement difficile à préserver, même lorsque les difficultés ne sont pas directement financières.

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