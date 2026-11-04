Retraites en Belgique : pourquoi les estimations de mypension restent perturbées

Le Service fédéral des Pensions belge a actualisé le 3 novembre ses explications sur la réforme des retraites. Les changements de calcul obligent à adapter les simulateurs de mypension.be, ce qui complique temporairement la consultation des dates et montants estimés.

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La Rédaction
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Retraites en Belgique : pourquoi les estimations de mypension restent perturbées © Social Mag
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Les personnes qui consultent le portail belge mypension.be doivent tenir compte d’un changement important : la réforme des pensions modifie les règles de calcul des dates de départ et des montants. Dans une page d’information datée du 3 novembre 2026, le Service fédéral des Pensions explique que les moteurs de calcul du portail doivent être entièrement adaptés.

Il ne s’agit pas d’une disparition des droits à pension. La difficulté concerne les simulations personnalisées pendant l’intégration des nouvelles règles. Les informations générales et les données déjà enregistrées ne doivent pas être confondues avec une estimation actualisée.

Pourquoi le calcul devient plus complexe

La réforme belge, votée le 28 mai 2026 et publiée au Moniteur belge le 1er juin, touche plusieurs catégories de travailleurs : salariés, indépendants et fonctionnaires. Certaines dispositions concernent la date de départ, d’autres le montant de la pension, et d’autres encore les pensions déjà versées.

Le Service fédéral des Pensions distingue ces différents effets dans sa documentation officielle. Une règle qui s’applique à un fonctionnaire ne doit pas être automatiquement étendue à un salarié du privé, et inversement.

Le portail mypension.be avait déjà annoncé en juin que les estimations de date et de montant ne seraient provisoirement plus accessibles à la plupart des usagers. Une communication officielle du 8 juin précisait alors que les personnes dont la date de pension était antérieure au 1er janvier 2027 conservaient l’accès à leur estimation.

Des plafonds et des indexations à surveiller

Parmi les dispositions décrites par l’administration figure une limitation temporaire de l’indexation des pensions légales les plus élevées. Les montants et seuils indiqués par le service public sont susceptibles d’évoluer avec l’indexation ; il faut donc se référer aux chiffres en vigueur au moment du calcul.

Les usagers doivent aussi distinguer les règles relatives à l’indexation des pensions déjà payées de celles qui déterminent le montant d’une future pension. Les deux mécanismes ne produisent pas les mêmes effets.

Cette actualité concerne directement les assurés du régime belge, y compris les travailleurs frontaliers ou personnes ayant cotisé en Belgique. Elle ne modifie pas en elle-même les règles françaises de retraite. Pour une carrière répartie entre plusieurs pays, les droits doivent être examinés auprès des organismes compétents de chaque régime.

En attendant la mise à jour complète des simulateurs, la démarche la plus prudente consiste à consulter les explications officielles, vérifier sa carrière enregistrée et ne pas interpréter une estimation indisponible comme une suppression de pension.

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