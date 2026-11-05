Eunice da Silveira, centenaire de 111 ans : « Je bois beaucoup de lait et je ne consomme que les produits que la terre me fournit »

Née avant Waterloo, mariée à 16 ans, jamais malade : à 111 ans, Eunice cache un secret de longévité aussi simple que surprenant, transmis à 190 descendants qui lui doivent bien plus qu’une fête de famille.

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Nicolas Jean
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Eunice da Silveira, centenaire de 111 ans : « Je bois beaucoup de lait et je ne consomme que les produits que la terre me fournit »
Eunice da Silveira, centenaire de 111 ans : « Je bois beaucoup de lait et je ne consomme que les produits que la terre me fournit » © Social Mag
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Eunice Anício da Silveira est née le 21 octobre 1915 à Joanésia, dans l’État du Minas Gerais, au Brésil. Elle vient de fêter ses 111 ans.

La famille s’est réunie samedi 17 octobre, quatre jours avant la date anniversaire réelle. Le jour J, Eunice a préféré un déjeuner en tête-à-tête avec sa sœur, Maria Anício da Silveira, elle-même âgée de 99 ans, raconte le média AS. Des générations qui se suivent de près, pour une famille habituée aux grands écarts d’âge.

Le cas d’Eunice est suivi par LongeviQuest, une organisation internationale chargée de documenter et vérifier les dossiers des personnes ayant dépassé 110 ans, catégorie que l’on désigne sous le terme de supercentenaires.

Les chiffres donnent le vertige quand on les pose côte à côte. Sa naissance, en 1915, est plus proche dans le temps de la bataille de Waterloo que de l’année en cours. Elle est également plus proche de l’époque où le Brésil, son pays natal, appartenait encore à la couronne portugaise que du présent.

Eunice s’est mariée le 26 février 1932 avec Oswaldo de Carvalho. Elle avait à peine 16 ans. Leur union a duré 74 ans et dix mois, jusqu’au décès d’Oswaldo en 2007. Quinze enfants sont nés de ce mariage, dont neuf sont encore en vie.

La descendance compte désormais 50 petits-enfants, 88 arrière-petits-enfants et 52 arrière-arrière-petits-enfants. De quoi expliquer l’ampleur des réunions de famille autour d’elle.

Restée toute sa vie attachée à la campagne et à son entourage, Eunice dit n’avoir jamais été malade ni avoir pris le moindre médicament. Interrogée par ses proches sur son secret, elle évoque une routine simple : se coucher tôt, se lever tôt, boire beaucoup de lait, rester occupée et ne manger que ce que produisent ses propres terres.

Une hygiène de vie construite autour du repos, du travail quotidien et de l’alimentation, qu’elle résume elle-même comme la clé de sa longévité, même si rien ne prouve scientifiquement qu’elle suffise à elle seule à expliquer un tel âge.

Sa longévité reste, selon les mots employés pour décrire son cas, singulière dans ce qui est déjà particulier.

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