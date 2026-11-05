Grève du 5 novembre : sur le RER B, les trajets vers Roissy seront les plus espacés

Le jeudi 5 novembre 2026, les voyageurs du RER B devront composer avec une fréquence réduite. Selon les prévisions officielles de la ligne B, un train sur deux doit circuler sur la partie nord entre Gare du Nord et les branches vers l’aéroport Charles-de-Gaulle et Mitry-Claye. Au sud, deux trains sur trois sont annoncés vers Robinson et Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Cette différence compte particulièrement pour les salariés et les voyageurs qui rejoignent Roissy. Les trains maintenus peuvent être plus chargés, et un intervalle plus long entre deux départs peut modifier sensiblement l’heure d’arrivée. Les fréquences annoncées sont des moyennes de circulation : elles ne remplacent pas la vérification d’un départ précis.

Pas de changement systématique à Gare du Nord

Malgré la différence de fréquence entre le nord et le sud, l’interconnexion à Gare du Nord est annoncée maintenue. Les voyageurs traversant Paris n’ont donc pas à prévoir, du seul fait de cette grève, un changement de train obligatoire à cette gare. En revanche, les horaires de leur trajet peuvent être modifiés.

La situation du RER B ne doit pas être confondue avec celle de l’ensemble du réseau RATP. Les métros, bus et tramways parisiens sont annoncés en circulation normale dans les prévisions générales, alors que plusieurs autres lignes de RER et de Transilien sont perturbées. Le détail des prévisions du 4 novembre signale notamment une circulation particulièrement réduite sur le RER D.

Vérifier aussi le retour du soir

Une autre perturbation, indépendante du mouvement social, concerne les déplacements tardifs. Le gestionnaire du RER B indique que des travaux nocturnes interrompent certaines circulations à partir de 22 h 45 entre Châtelet-Les Halles et les branches nord, selon le calendrier des soirées concernées. Un trajet aller maintenu pendant la journée ne garantit donc pas un retour ferroviaire habituel en fin de soirée.

Pour les déplacements professionnels, les rendez-vous médicaux ou les correspondances aériennes, il est prudent de consulter l’horaire exact du train avant de quitter son domicile, puis de le revérifier à l’approche du départ. Les calculateurs d’itinéraires et applications des opérateurs intègrent les circulations prévues, mais les conditions peuvent encore évoluer pendant la journée.