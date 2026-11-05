Pluies méditerranéennes : le Sud-Est et la Corse face à un nouvel épisode après les inondations d’octobre

Un nouvel épisode de fortes pluies touche le sud de la France depuis mercredi 4 novembre. Météo-France annonce une intensification possible mercredi soir et jeudi, particulièrement sur le Languedoc, la basse vallée du Rhône et l’est de la Corse.

Cette nouvelle perturbation intervient après les inondations des 19 et 20 octobre. Les zones déjà touchées peuvent être particulièrement sensibles à de nouvelles précipitations, sans que cela signifie que les mêmes dégâts se reproduiront nécessairement.

Des territoires déjà éprouvés en octobre

Lors du précédent épisode, les pluies ont atteint des niveaux exceptionnels. Dans son bilan du 21 octobre, Météo-France relève 640,5 mm à Solenzara, en Corse, dont 538,5 mm en six heures. Le Gard et l’Hérault ont reçu des quantités correspondant approximativement à un à deux mois de précipitations, contre deux à trois mois dans certaines parties des Bouches-du-Rhône.

Ces chiffres décrivent l’événement passé, et non les cumuls attendus cette semaine. L’intensité et la localisation des nouvelles pluies restent à suivre dans les bulletins actualisés.

Quels réflexes avant de se déplacer ?

Les habitants des secteurs concernés ont intérêt à vérifier les alertes locales avant un trajet, à éviter les passages à gué et les routes submergées, et à ne pas descendre dans un parking ou un sous-sol inondé. La carte officielle de Vigilance Météo-France précise les niveaux de danger et leur évolution.

Pour les cours d’eau, le service public Vigicrues complète les prévisions météorologiques avec une surveillance des crues. Les consignes des préfectures et des communes restent déterminantes en cas de fermeture de routes ou d’évacuation.

La situation peut évoluer rapidement au cours de la journée du jeudi 5 novembre. Il convient de distinguer les précipitations prévues des observations effectivement enregistrées.