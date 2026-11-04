Black Friday PlayStation : les promotions ont commencé, mais toutes ne dureront pas jusqu’au 30 novembre

Le Black Friday est déjà ouvert sur le PlayStation Store. Sony a annoncé le 3 novembre une opération débutant le mercredi 4 novembre, bien avant le vendredi 27 novembre, date du Black Friday traditionnel. Les réductions peuvent atteindre 75 % sur des centaines de jeux et contenus numériques destinés aux PS5, PS4 et PS VR2.

Dans son annonce officielle publiée sur le PlayStation Blog français, le groupe précise que l’opération se termine le 30 novembre à 23 h 59, heure locale. Mais cette échéance générale ne signifie pas que chaque jeu restera au même prix jusqu’à cette date.

Une deuxième vague de promotions le 16 novembre

Le calendrier comporte une étape importante : le 16 novembre à minuit, la sélection doit être actualisée. Certaines remises peuvent donc prendre fin avant le 30 novembre, tandis que d’autres offres les remplaceront. Pour les acheteurs, le bon réflexe consiste à vérifier la date de fin directement sur la fiche du produit, plutôt qu’à considérer le dernier jour de l’opération comme une garantie.

Parmi les titres mentionnés par Sony figurent notamment ASTRO BOT, God of War Ragnarök, Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition, 007 First Light Deluxe Edition et plusieurs contenus additionnels. Leur présence dans la sélection ne signifie pas que chacun bénéficie de la réduction maximale : les taux et prix dépendent du jeu et peuvent varier selon les régions.

Autre distinction utile : l’annonce concerne le catalogue numérique du PlayStation Store. Elle ne confirme pas une baisse générale du prix des consoles PS5 ni des accessoires en magasin. Les offres proposées par les distributeurs physiques relèvent d’opérations commerciales distinctes.

Comparer le prix final plutôt que le pourcentage

Une réduction affichée en pourcentage n’indique pas, à elle seule, si le prix proposé est le plus avantageux. L’édition concernée, le contenu inclus et le tarif de référence comptent autant que le taux de remise. Les éditions Deluxe peuvent intégrer des bonus qui n’intéressent pas tous les joueurs.

Pour un achat dématérialisé, il faut aussi vérifier la plateforme compatible et les conditions du produit : jeu complet, extension, contenu additionnel ou pack. Une extension ne remplace pas nécessairement le jeu de base.

La liste exhaustive des offres et les prix applicables en France sont consultables dans la boutique au moment de l’achat. Sony précise enfin que la campagne peut évoluer pendant le mois : la première sélection du 4 novembre ne constitue donc pas un catalogue figé pour toute la période.