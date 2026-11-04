Cyberattaque chez Crédit Mutuel Arkéa : ce que les clients doivent savoir sur leurs opérations

Crédit Mutuel Arkéa a reconnu le 4 novembre une cyberattaque ayant permis des opérations frauduleuses. La banque assure que ses clients ne subiront aucune perte financière, mais certaines transactions ont été suspendues par précaution.

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La Rédaction
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Cyberattaque chez Crédit Mutuel Arkéa : ce que les clients doivent savoir sur leurs opérations © Social Mag
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Crédit Mutuel Arkéa a confirmé mercredi 4 novembre 2026 avoir subi une cyberattaque ayant permis des opérations frauduleuses. Dans sa communication rapportée par 01net et RTL, le groupe indique que l’incident est maîtrisé et que les intérêts financiers de ses clients sont protégés.

Pour les particuliers, la question immédiate n’est pas seulement le montant évoqué du détournement, mais le fonctionnement des services bancaires. Certaines opérations ont été suspendues temporairement par précaution, tandis que des utilisateurs ont rencontré des difficultés pour effectuer des virements.

Des virements perturbés, sans perte annoncée pour les clients

Arkéa a indiqué que la reprise des opérations concernées devait intervenir après les dernières vérifications de sécurité. Cette annonce ne constitue pas une garantie d’heure de rétablissement pour chaque client ou chaque service. Les usagers doivent donc consulter les messages officiels de leur établissement avant de renouveler une transaction.

Le groupe comprend notamment le Crédit Mutuel de Bretagne et la banque en ligne Fortuneo. Il ne faut cependant pas en déduire que tous les comptes, toutes les cartes ou toutes les applications de ces établissements ont été compromis. Les informations publiques disponibles décrivent une attaque contre le groupe et des opérations frauduleuses, sans établir une compromission générale des comptes des particuliers.

Des enquêteurs spécialisés dans les transactions en cryptomonnaies évoquent un détournement pouvant atteindre environ 118 millions d’euros. Ce chiffre n’a pas été confirmé par Arkéa dans les déclarations citées. Il concerne le préjudice allégué de l’attaque, pas une somme prélevée sur les comptes de chaque client.

Attention aux messages qui exploitent l’incident

Une cyberattaque très médiatisée peut fournir un prétexte crédible à des appels et messages frauduleux. Un interlocuteur qui prétend devoir « sécuriser » un compte ne doit pas obtenir de code secret, de mot de passe ou de validation dans l’application bancaire. La vérification d’une demande doit passer par le numéro habituel de la banque ou par son espace officiel, et non par un lien reçu dans un SMS.

Si un virement paraît bloqué, multiplier les tentatives sans vérifier son état peut compliquer le suivi. Il est préférable de conserver la référence de l’opération et de contacter son établissement par les canaux connus, particulièrement en présence d’une échéance urgente.

En cas d’opération réellement inconnue sur un compte, le client doit la signaler sans délai à sa banque et suivre la procédure de contestation adaptée. La confirmation par Arkéa de l’absence de conséquence financière pour ses clients ne dispense pas chacun de surveiller ses opérations habituelles.

La prochaine information déterminante pour les usagers sera le rétablissement effectif des services temporairement limités, dont le calendrier précis n’était pas établi dans les éléments consultés.

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