Pourquoi les mutuelles coûtent-elles plus cher ? Une enquête de France 2 revient sur la facture des assurés

Le coût des complémentaires santé est au cœur du numéro de Cash Investigation annoncé sur France 2 pour le jeudi 5 novembre 2026 à 21 h 10. L’émission présentée par Élise Lucet examine les raisons de l’augmentation des cotisations et les acteurs d’un marché sur lequel les ménages peinent parfois à comparer les offres. Le programme a été présenté le 4 novembre par Le Parisien.

La question concerne aussi bien les salariés couverts par un contrat collectif que les retraités et les personnes qui souscrivent une couverture individuelle. Le montant prélevé chaque mois ne suffit toutefois pas à apprécier la valeur d’une complémentaire : il faut aussi regarder les remboursements réellement prévus et les dépenses qui restent à la charge de l’assuré.

Une hausse de cotisation ne dit pas tout du contrat

Deux formules de complémentaire santé peuvent afficher des tarifs très différents sans couvrir les mêmes besoins. Les garanties en optique, dentaire, hospitalisation ou consultations spécialisées influencent les remboursements. Les plafonds annuels, les délais de carence éventuels et les exclusions contractuelles peuvent également compter.

Pour un ménage qui souhaite vérifier sa facture, la première étape consiste à comparer les cotisations sur une année complète, puis à confronter le tableau des garanties aux soins réellement utilisés. Un tarif moins élevé peut être intéressant, mais pas si une dépense récurrente importante cesse d’être suffisamment remboursée.

Les contrats collectifs proposés par les employeurs obéissent par ailleurs à des modalités de financement différentes des contrats individuels. Une comparaison brute entre leurs cotisations peut donc induire en erreur.

Ce qu’il faut regarder avant de changer

Avant toute résiliation, il est utile de demander une présentation écrite des garanties et de vérifier la continuité de la couverture. Le prix affiché lors de la souscription n’est pas nécessairement celui qui restera appliqué au fil des années. Les conditions de révision tarifaire et les modalités de résiliation méritent d’être lues avec attention.

L’enquête télévisée annoncée pour le 5 novembre pourra alimenter le débat sur les pratiques du secteur. Mais les accusations ou témoignages qui pourraient être présentés à l’antenne ne doivent pas être tenus pour des conclusions établies avant leur diffusion. Pour les assurés, l’enjeu immédiat demeure de comprendre ce qu’ils paient et ce que leur contrat rembourse effectivement.