Ménopause : l’absence de prise en charge, une injustice sociale

Bouffées de chaleur, fatigue intense, troubles du sommeil : la ménopause est un calvaire silencieux pour de nombreuses femmes en France. Le gouvernement commence à aborder ce sujet longtemps tabou, mais les mesures proposées suffiront-elles à réduire les inégalités ? Lors des premières Assises de la ménopause à Paris, la ministre de la Santé Stéphanie Rist a annoncé quatre initiatives pour soutenir les 17 millions de Françaises concernées. Ce pas politique met en lumière l’ampleur d’une injustice sanitaire longtemps ignorée.

17 millions de Françaises face à une prise en charge inégale

Symptômes invalidants et silence social

Chaque année, 500 000 femmes en France entrent progressivement en ménopause. Pourtant, l’Organisation mondiale de la santé souligne que ce sujet est rarement abordé dans les familles, les communautés, sur le lieu de travail ou dans les services de santé. Alexandre Vallée, responsable de l’étude Climatère à l’hôpital Foch de Suresnes, explique que les conséquences de la ménopause ont été banalisées car elle est perçue comme un phénomène physiologique normal. Cette étude montre que 25 % des femmes interrogées déclarent une détérioration sévère de leur qualité de vie. De plus, 27,3 % souffrent de troubles du sommeil fréquents, impactant leur vie professionnelle et personnelle.

Inégalités d’accès aux soins

L’étude Climatère révèle une réalité préoccupante : 34 % des femmes moins diplômées souffrent de symptômes intenses, contre 20 % des plus diplômées. Cet écart de 14 points montre comment le niveau socio-économique influence l’intensité des symptômes et l’accès aux soins. Stéphanie Rist a souligné que trop souvent, les femmes doivent se débrouiller seules. Dans les déserts médicaux, où près de la moitié des femmes n’ont pas de suivi gynécologique régulier, la situation est encore plus difficile. Les femmes rurales ou issues de milieux défavorisés sont confrontées à un isolement géographique et à une méconnaissance des traitements disponibles.

Mon Bilan Prévention : une solution pour réduire les inégalités ?

Femmes de 45 à 50 ans : qui bénéficiera de cette mesure ?

Le gouvernement souhaite renforcer le dispositif Mon Bilan Prévention pour informer les femmes âgées de 45 à 50 ans, afin de les orienter vers des professionnels compétents avant que les symptômes ne deviennent invalidants. Cependant, cette mesure atteindra-t-elle celles qui en ont le plus besoin ? Les femmes précaires, souvent avec des horaires décalés ou sans mutuelle complémentaire, ont du mal à accéder aux consultations préventives, même si le bilan est gratuit. Sans accompagnement social renforcé, ce dispositif risque de profiter principalement aux femmes déjà informées et suivies.

Zones blanches et déserts médicaux : la consultation longue ménopause

La création d’une consultation longue dédiée à la ménopause est une avancée symbolique importante. Après l’échec des négociations avec les médecins au printemps 2026, le gouvernement se tourne vers les sages-femmes. Des négociations doivent débuter prochainement avec l’Assurance maladie. La Haute Autorité de santé a été saisie pour examiner les conditions permettant aux sages-femmes de prescrire des traitements hormonaux de la ménopause, une extension de compétences prévue pour mi-2027. Reste à savoir si cela couvrira efficacement les zones sous-dotées, car les sages-femmes sont elles aussi inégalement réparties.

Entreprises et ménopause : une responsabilité ignorée

Impact sur l’emploi des femmes

Les effets de la ménopause sur la vie professionnelle sont largement sous-estimés. Les symptômes invalidants comme la fatigue chronique et les troubles de concentration entraînent des arrêts de travail fréquents, voire des démissions. Certaines femmes renoncent à des postes à responsabilité, ce qui impacte directement leur retraite future. Les risques cardiovasculaires accrus après la ménopause aggravent encore la situation. Pourtant, peu d’entreprises prennent en compte cette réalité dans leurs politiques de ressources humaines.

Initiatives des entreprises

Le ministre Jean-Pierre Farandou a souligné la nécessité d’adaptations d’horaires et de télétravail pour les femmes en ménopause. Bien que quelques grandes entreprises aient mis en place des formations pour sensibiliser les managers et des aménagements de température, ces initiatives restent rares. Dans les PME et TPE, la prise de conscience est quasi inexistante, et les femmes hésitent à parler de leurs symptômes par peur de stigmatisation. Il est urgent de définir des obligations réglementaires claires pour renforcer la responsabilité sociale des entreprises.

Campagne 2027 : sensibilisation ou vrai changement ?

Santé publique France lancera en janvier 2027 une campagne nationale sur la ménopause. Bien que nécessaire pour briser le tabou, elle ne suffira pas à corriger les inégalités structurelles. Les recommandations de la HAS, attendues mi-2027, seront cruciales et devront proposer des parcours de soins adaptés aux femmes précaires. L’évaluation des mesures, repoussée à octobre 2027, après l’élection présidentielle, soulève des questions sur le suivi réel. Les associations féministes et de santé des femmes rappellent que sans moyens financiers et formation obligatoire des professionnels de santé, les mesures risquent de rester sans effet. La ménopause dévoile les failles de notre système de santé : inégalités territoriales, fractures sociales, manque de prévention. Les 17 millions de Françaises concernées attendent des actions concrètes pour leur santé, leur bien-être et leur vie professionnelle. La France saura-t-elle transformer cet engagement en justice sociale ?