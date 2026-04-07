Maladies cardiovasculaires : pourquoi le dépistage des femmes s’impose

Le 7 avril 2026, une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale remet au centre du débat les maladies cardiovasculaires, en ciblant particulièrement les femmes. Pourtant, ces pathologies représentent déjà la première cause de mortalité féminine en France, alors même que le dépistage reste insuffisant et inégal selon les âges et les parcours de vie.

Un risque féminin encore sous-estimé malgré le dépistage

Les maladies cardiovasculaires frappent durement les femmes, bien que leur perception reste biaisée. En effet, une femme sur trois est concernée en France. Dans le même temps, près de 200 décès féminins surviennent chaque jour à cause de ces pathologies. Ainsi, le poids sanitaire de ces maladies cardiovasculaires dépasse celui de nombreux cancers, ce qui souligne l’urgence d’un dépistage renforcé.

Par ailleurs, les spécificités féminines expliquent en partie ce retard de prise en charge. Les symptômes sont souvent atypiques, tandis que les facteurs de risque évoluent au fil de la vie hormonale. La Société Française de Cardiologie souligne que grossesse, ménopause ou encore troubles hormonaux modifient profondément l’exposition aux maladies cardiovasculaires. De plus, les retards diagnostiques restent fréquents, car les femmes consultent plus tard ou sont moins bien orientées vers un dépistage adapté.

Dépistage des maladies cardiovasculaires : une proposition de loi structurante

Face à cette situation, une proposition de loi déposée le 7 avril 2026 vise à intégrer un dépistage obligatoire des maladies cardiovasculaires dans les bilans de santé à différents moments de la vie. L’objectif est d’intervenir en amont, avant l’apparition des complications graves comme l’infarctus ou l’accident vasculaire cérébral. Selon la Société Française de Cardiologie, cette stratégie repose sur « l’intégration d’un dépistage cardio-neuro-vasculaire à des étapes stratégiques du parcours de vie ». En pratique, ce dispositif ciblerait plusieurs périodes clés : la puberté, la contraception, la grossesse et la ménopause. Le cardiologue Stéphane Manzo-Silberman explique, dans des propos rapportés par Politique France, ainsi que « ces facteurs de risque sont bien identifiés, mais rarement pris en compte de manière systématique ».

De ce fait, le dépistage des maladies cardiovasculaires pourrait devenir un outil structurant de prévention, en permettant d’identifier précocement l’hypertension, le diabète ou encore les anomalies lipidiques. Cependant, cette mesure suscite aussi des interrogations. Certains professionnels de santé s’inquiètent d’une approche trop normative, tandis que d’autres pointent un manque de moyens pour généraliser le dépistage à grande échelle. Néanmoins, la logique préventive s’impose progressivement comme une priorité dans les politiques publiques.

Maladies cardiovasculaires et dépistage : des initiatives déjà en place

Avant même cette proposition de loi, plusieurs initiatives illustrent l’importance croissante du dépistage des maladies cardiovasculaires chez les femmes. Ainsi, la fondation Agir pour le Cœur des Femmes prévoit de dépister près de 10 000 femmes en 2026 à travers 80 événements de proximité, selon un communiqué officiel publié en 2026. De plus, une opération itinérante permettra à plus de 5 000 femmes de bénéficier d’un dépistage gratuit dans 16 villes. Ces campagnes révèlent également l’ampleur du problème. En effet, 90 % des femmes dépistées présentent au moins deux facteurs de risque cardiovasculaire non contrôlés ou ignorés.

Par ailleurs, une femme meurt toutes les sept minutes d’une maladie cardiovasculaire en France, ce qui confirme l’urgence d’un dépistage systématique. Ces chiffres montrent que les maladies cardiovasculaires restent largement sous-diagnostiquées, malgré leur fréquence. Dans ce contexte, les autorités sanitaires cherchent à changer de paradigme. La prévention devient un axe central, avec une volonté d’anticiper plutôt que de traiter tardivement. La Société Française de Cardiologie insiste sur la nécessité de « passer d’un système centré sur le curatif à un système structuré autour de la prévention ».