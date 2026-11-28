Réduire sa consommation de sucres libres ne suppose pas de renoncer au goût. L’Organisation mondiale de la santé recommande de rester sous 50 grammes par jour, soit 10 % de l’apport énergétique total ; descendre à 25 grammes apporterait des bénéfices supplémentaires pour la santé. Changer le moment où l’on mange du sucre et la façon de le consommer peut aider à en réduire la quantité, jusqu’à la diviser par deux.

« Le glucose est la principale source d’énergie pour la plupart des cellules de l’organisme », rappelle Richard Hoffman, chercheur en nutrition à l’université du Hertfordshire. Le cerveau en consomme à lui seul environ la moitié. Il ne s’agit donc pas de bannir tout sucre, mais de prêter attention à sa forme, à sa quantité et au contexte dans lequel on le mange.

Le moment du repas et la composition de l’assiette

Les sucres intrinsèques se trouvent naturellement dans les fruits entiers, avec leurs fibres, leurs protéines et leur eau. Les sucres libres comprennent notamment le sucre de table, le miel ajouté, les sirops et le sucre des jus et des smoothies. « De plus en plus d’éléments indiquent qu’il est nécessaire de limiter notre consommation de sucres libres », explique la nutritionniste Kawther Hashem. Sous forme liquide en particulier, ils provoquent des pics de glycémie.

1. Garder les plaisirs sucrés pour le matin. Selon les recherches de Richard Hoffman, l’organisme élimine mieux le sucre présent dans le sang le matin qu’en fin d’après-midi. Un croissant au petit-déjeuner aurait ainsi un effet moindre sur la glycémie qu’un goûter sucré à 17 heures.

2. Éviter le sucre à jeun. Consommé l’estomac vide, un aliment sucré déclenche un pic d’insuline immédiat, comparable à l’effet de l’alcool bu à jeun. Une barre chocolatée grignotée entre les repas peut être suivie d’une chute rapide de la glycémie, avec fatigue et nouvelle fringale. Selon Top Santé, attendre le repas change l’absorption du glucose.

3. Manger le dessert après un repas avec des fibres et des protéines. Les fibres et les composés phytochimiques présents dans l’intestin au cours du repas limitent l’absorption du sucre. Un plat associant légumes, céréales complètes et protéines avant le dessert ralentit l’arrivée du glucose dans le sang et évite un travail excessif au pancréas.

Repérer les sucres libres et les remplacer

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation recommande de ne pas dépasser 100 grammes de sucres par jour, hors lactose et galactose, et de limiter les boissons sucrées à un verre quotidien. Les sucres ajoutés se trouvent aussi dans des aliments moins attendus, notamment les sauces industrielles et les plats préparés.

4. Remplacer les boissons sucrées. Sodas, jus sucrés et smoothies apportent des sucres libres sous forme liquide, sans les fibres et les protéines qui ralentissent leur absorption. Même pressé à la maison, un verre de jus d’orange contient autant de sucre qu’un soda, sans la matrice fibreuse du fruit entier. À leur place, choisissez de l’eau, du thé non sucré ou une infusion.

5. Préférer le fruit entier au jus. Une orange apporte des vitamines, des fibres et des phytonutriments qui ralentissent l’absorption du fructose ; son jus, même fraîchement pressé, n’offre plus cette protection. « Le sucre n’est pas forcément interdit, mais sa quantité, sa forme et le moment où on le consomme comptent beaucoup », précise le Dr Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste. Doctissimo présente le choix des fruits entiers comme une première façon de réduire les sucres libres.

6. Lire la liste des ingrédients. Sauces tomates, vinaigrettes industrielles, pains de mie et charcuteries peuvent contenir des sucres ajoutés. Sur l’étiquette, les ingrédients figurent par ordre décroissant de quantité : si le sucre, le sirop de glucose, le fructose ou la maltodextrine apparaît parmi les trois premiers, mieux vaut choisir un autre produit.

7. Remplacer peu à peu les produits transformés. Cuisiner permet de contrôler la quantité de sucre ajoutée : une sauce faite avec des tomates mûres n’en nécessite pas, et des fruits frais peuvent accompagner un yaourt nature à la place d’un yaourt aromatisé, qui contient souvent l’équivalent de quatre morceaux de sucre par pot. Cuisine AZ rappelle que, même en cas de diabète, l’objectif n’est pas de supprimer tous les glucides, mais de privilégier les aliments à index glycémique bas.

8. Sucrer moins le café et le thé. Retirer un demi-sucre chaque semaine laisse aux papilles le temps de s’habituer à l’amertume naturelle. Après trois semaines, le palais retrouve sa sensibilité à des saveurs jusque-là masquées par le sucre, notamment aux arômes du café.

9. Essayer les épices. La cannelle, la vanille et la cardamome activent les récepteurs du goût sucré sans apporter de calories. De la cannelle sur un porridge à la place du miel, ou de la vanille naturelle dans une préparation lactée, peut donner une impression de douceur sans ajouter de glucose.

10. Garder une marge de souplesse. La règle des 80/20 consiste à suivre ses habitudes 80 % du temps et à s’autoriser des écarts les 20 % restants. Cette souplesse aide à éviter la frustration et les compulsions sucrées : un gâteau d’anniversaire partagé en famille n’annule pas trois semaines d’efforts si les autres habitudes sont conservées le reste du temps.

À la maison et au travail, des choix à partager

En famille, les enfants peuvent participer à la préparation de desserts maison dont vous contrôlez la quantité de sucre. Au travail, des fruits frais peuvent remplacer les viennoiseries lors des pauses collectives, et les cantines d’entreprise peuvent proposer des alternatives aux desserts très sucrés. Expliquer à ses proches la différence entre sucres intrinsèques et sucres libres permet d’en parler sans les culpabiliser ni présenter le plaisir sucré comme interdit.

Les entreprises engagées dans une démarche RSE peuvent aussi revoir l’offre de leurs distributeurs automatiques, former leurs équipes de restauration collective et organiser des campagnes de prévention santé auprès de leurs collaborateurs.