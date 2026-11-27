En France, 82 655 personnes ont été hospitalisées en 2025 après une tentative de suicide ou une automutilation, pour un total de 100 726 séjours. Selon les chiffres publiés par Santé publique France le 26 novembre 2026, le nombre de séjours a augmenté de 4 % en un an. Les femmes représentent 65,3 % des hospitalisations ; 41 % concernent des jeunes de 11 à 24 ans.

Une hausse de 47 % en cinq ans chez les femmes de 18 à 24 ans

La progression est la plus marquée chez les jeunes femmes : sur cinq ans, les hospitalisations ont augmenté de 34 % chez les 11-17 ans et de 47 % chez les 18-24 ans. Entre 2024 et 2025, elles ont encore crû de 3 % dans la première tranche d’âge et de 9 % dans la seconde, où les 18-24 ans enregistrent une progression de 47% sur cinq ans. Chez les garçons, les hausses sur cinq ans atteignent respectivement 16 % et 23 %.

Santé publique France précise que ses données réunissent tentatives de suicide et automutilations, sans permettre de distinguer l’intention suicidaire. Son directeur général, le Dr Etienne Pot, déclare : « Les jeunes filles sont aujourd’hui les plus exposées aux conduites suicidaires : c’est un signal d’alerte. »

Réseaux sociaux et cyberharcèlement parmi les facteurs évoqués

Santé publique France cite les réseaux sociaux et le cyberharcèlement parmi les facteurs de dégradation de la santé mentale des jeunes femmes. Les algorithmes de recommandation peuvent prolonger l’exposition à des contenus associés à l’anxiété, à la comparaison sociale et à l’autodépréciation. Instagram, TikTok et Snapchat accueillent notamment des adolescentes exposées à des standards de beauté irréalistes et à des rapports de popularité difficiles à vivre. Plusieurs études internationales relèvent des corrélations entre le temps passé sur les réseaux sociaux et les troubles anxio-dépressifs chez les adolescentes.

Le cyberharcèlement prend aussi des formes genrées : commentaires sur l’apparence, slut-shaming ou diffusion non consentie d’images intimes. Les violences sexistes et sexuelles en ligne sont identifiées par des chercheurs comme un facteur aggravant. L’anonymat peut favoriser les comportements agressifs et la diffusion rapide des contenus en amplifier les effets.

Malgré leurs engagements en matière de responsabilité sociétale, les entreprises technologiques peinent à démontrer l’efficacité de leurs actions de prévention. Les outils de signalement sont jugés insuffisants, les interventions de modération tardives, tandis que notifications et défilement continu restent en place. Des moyens techniques existent, notamment la détection automatisée, des limites d’âge renforcées et des outils de protection parentale. Le règlement européen sur les services numériques, ou Digital Services Act, impose désormais des obligations aux plateformes, mais son application demeure inégale.

À l’école, pression scolaire et violences sexistes

Santé publique France mentionne également la pression scolaire. La sélection précoce et la compétition académique peuvent nourrir le stress et le sentiment d’échec chez les adolescents. Pour les jeunes femmes, les attentes de réussite scolaire s’ajoutent aux normes sociales liées au genre.

Les violences sexistes et sexuelles en milieu scolaire constituent un autre facteur aggravant. Selon plusieurs rapports récents, une fille sur trois subit du harcèlement sexuel au lycée ; ces faits restent largement sous-déclarés et insuffisamment sanctionnés. Des protocoles existent, mais l’institution scolaire peine à garantir un cadre protecteur. Le rapprochement entre la valorisation de l’humain dans les démarches RSE et la prévention en milieu scolaire reste à construire.

Infirmiers et psychologues scolaires, cellules d’écoute et formations des enseignants font partie des dispositifs disponibles. Leurs moyens sont toutefois jugés insuffisants : le ratio de psychologues scolaires par élève figure parmi les plus faibles d’Europe et les formations à la détection des signaux d’alerte ne touchent pas toutes les équipes pédagogiques de la même manière. Des jeunes en détresse restent ainsi sans interlocuteur identifié.

Appels au 3114 et accès à la prévention

Le numéro national de prévention du suicide, le 3114, a reçu 547 799 appels en 2025, soit 62 % de plus qu’en 2024. Cette hausse peut témoigner d’une meilleure connaissance du service et d’une parole moins entravée sur les troubles psychiques. Les jeunes femmes représentent une part croissante des appelants.

VigilanS assure un suivi après une tentative de suicide, tandis que « Mon soutien psy » a compté 530 000 bénéficiaires en 2025. Certaines entreprises financent des associations de prévention, forment leurs managers à repérer les fragilités ou soutiennent des plateformes d’écoute destinées aux jeunes. Le secteur technologique reste toutefois décrit comme en retrait sur les actions structurelles. Le rapprochement avec la refondation de la sécurité sociale pose la question de mesures durables, au-delà des dispositifs ponctuels.

Santé publique France évoque aussi les contextes économique, environnemental et géopolitique parmi les facteurs anxiogènes : crise climatique, guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, inflation et précarisation de l’emploi. L’éco-anxiété, documentée par de nombreuses études, touche majoritairement les moins de 25 ans. Le Dr Pot formule ainsi sa priorité : « Notre priorité : que chaque jeune en détresse, et son entourage, sache qu’il peut être aidé. »