Deux dates, deux villes et un même fil conducteur : la paix. Le 14 novembre, Omar Harfouch était à Brescia, en Italie, pour une reconnaissance de portée spirituelle. Le 26 novembre, il se trouvait à Paris, où son travail de compositeur était mis à l’honneur. Entre ces deux rendez-vous, l’artiste a vu se rejoindre deux dimensions essentielles de son engagement.

Jeudi 26 novembre, à l’occasion d’une soirée organisée à l’UNESCO devant plus de 1 200 personnes, le pianiste a reçu le Prix des Arts et de la Culture pour son « Concerto pour la Paix ». Il a également interprété un extrait de cette œuvre, accompagné de trois musiciens : la violoniste Gersende Mondani, la violoncelliste Divna Delmas et le saxophoniste Victor Madrenes.

Une œuvre devenue emblématique

À travers ce concerto, Omar Harfouch poursuit un objectif qu’il place au cœur de sa démarche : utiliser la musique pour favoriser la rencontre et rappeler ce qui rassemble plutôt que ce qui oppose. Déjà jouée sur plusieurs scènes internationales, la composition s’est progressivement imposée comme une pièce maîtresse de son répertoire.

La cérémonie parisienne lui a offert un cadre particulièrement évocateur. Depuis 1945, l’UNESCO porte l’idée que la culture, l’éducation et la coopération participent à la construction de la paix. En faisant entendre son concerto dans ce lieu, le compositeur a donné à sa démarche artistique une résonance en accord avec cette vocation.

La distinction reçue ne récompense donc pas seulement une partition. Elle souligne la place que cette œuvre a prise dans la trajectoire d’un musicien qui revendique une conception de l’art ouverte sur le monde et attentive au dialogue entre les cultures.

À Brescia, un message d’espérance

Cette reconnaissance fait suite à un moment marquant survenu le 14 novembre, lors du Festival della Pace à Brescia. Omar Harfouch y avait reçu, des mains de Mgr Angelo Vincenzo Zani, une bénédiction apostolique personnelle du pape François, datée du 22 mars 2025.

Le document pontifical l’encourageait à garder « le cœur confiant et l’esprit tourné vers l’avenir » et à maintenir « toujours allumé le flambeau de l’espérance dans le monde ». À cette occasion, Mgr Zani avait rappelé que le pape François avait qualifié le pianiste de « pèlerin de la paix ».

L’épisode italien relève d’une dimension spirituelle distincte du prix reçu à Paris. Leur succession, en l’espace de moins de deux semaines, dessine toutefois un mois de novembre particulièrement significatif pour l’artiste, dont la création musicale s’articule autour de valeurs de fraternité et d’espérance.

Faire de l’art un point de rencontre

Le « Concerto pour la Paix » n’est pas sa seule composition portée par cette inspiration. Avec « Pope François », dédiée au pape François, ou encore « Save One Life », Omar Harfouch cherche également à exprimer, au-delà des notes, une préoccupation pour la dignité humaine et le rapprochement entre les peuples.

À Paris, l’association du piano, du violon, du violoncelle et du saxophone a donné une traduction concrète à cette ambition. Pour Omar Harfouch, la soirée du 26 novembre restera celle d’une distinction artistique, mais aussi d’un message réaffirmé : la musique peut franchir les frontières sans demander ni passeport ni traduction.