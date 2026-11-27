Elon Musk a annoncé jeudi 27 novembre 2026, jour de Thanksgiving, que chaque enfant américain recevrait deux actions SpaceX : l’une de l’entreprise, l’autre de sa participation personnelle. La promesse, évaluée à 18,6 milliards de dollars, doit être suivie d’un don annuel. Elle concerne 73 millions de mineurs, sans distinction de revenus.

Deux actions distribuées en deux temps

Le Bureau du recensement américain dénombrait 73 millions de personnes de moins de 18 ans aux États-Unis en 2024. Sur la base du cours de clôture de l’action SpaceX, fixé à 127,44 dollars le 26 novembre 2026, La valeur totale de l’engagement atteint ainsi 18,6 milliards de dollars. Chaque enfant recevrait deux titres, soit environ 254 dollars à ce cours.

Les actions doivent être distribuées par l’intermédiaire des comptes Trump, des comptes d’investissement bénéficiant d’avantages fiscaux pour les mineurs. Selon la Maison Blanche, environ 70 millions de ces comptes avaient été ouverts en octobre 2026. L’action fournie par SpaceX doit être transférée en décembre 2026 ; celle provenant d’Elon Musk le sera en juin 2027, après l’expiration de sa période de blocage. Avec un placement volatil, Les familles modestes font face à un risque boursier plus important.

« Chaque enfant en Amérique recevra deux actions SpaceX, une de la part de l’entreprise et une de ma part personnellement », a déclaré Musk sur X, avant d’ajouter : « Je recommande de conserver vos actions ». L’homme d’affaires, dont la fortune est estimée à 824 milliards de dollars, parle du « plus grand don de l’histoire ». La Fondation Gates a, pour sa part, distribué plus de 50 milliards de dollars depuis sa création, notamment dans la santé et l’éducation. L’offensive de charme d’Elon Musk autour de l’intelligence artificielle est également évoquée à propos de cette annonce.

Un même don, des situations familiales différentes

Détenir une action ne signifie pas que toutes les familles pourront la gérer dans les mêmes conditions. Les plus précaires peuvent être éloignées des circuits financiers et manquer des connaissances ou des outils numériques nécessaires pour suivre les cours, administrer un portefeuille et comprendre la dilution actionnariale. À l’inverse, les enfants de familles aisées peuvent déjà disposer de placements diversifiés et d’un accompagnement financier. Les enfants confrontés à des besoins immédiats d’alimentation, de logement ou de santé ne pourront pas utiliser ces titres avant leur majorité.

La valeur future des actions reste incertaine. SpaceX prévoit un flux de trésorerie libre négatif jusqu’en 2028. Des analystes anticipent une hausse de ses revenus de 49,1 milliards de dollars en 2026 à 336 milliards en 2028, une projection soumise à des risques. Les dépenses consacrées à la construction de centres de données pour l’intelligence artificielle atteignent 35 à 40 milliards de dollars au quatrième trimestre 2026 et pèsent sur la rentabilité immédiate de l’entreprise.

Une promesse annuelle sans garantie institutionnelle

Elon Musk promet d’offrir une action SpaceX supplémentaire chaque année. Aucune garantie institutionnelle n’encadre toutefois cet engagement récurrent. « Vital that children have a stake in the future » (« Il est vital que les enfants aient un intérêt dans l’avenir »), a écrit Musk sur X. L’annonce n’a été précédée d’aucune consultation publique, concertation avec les familles concernées ou évaluation d’impact social préalable.

La poursuite des dons dépendrait de Musk et de la situation financière de SpaceX. Un retournement boursier, une crise sectorielle ou un changement d’orientation stratégique pourraient remettre l’engagement en cause, sans recours prévu. La situation des locataires dans les accords avec xAI est décrite dans Les locataires oubliés des accords avec xAI.

Ces actions ne remplacent pas les investissements publics dans l’éducation, la santé, le logement ou l’alimentation. Selon l’USDA, 12,8 % des ménages américains étaient en situation d’insécurité alimentaire en 2022. L’engagement annuel d’Elon Musk consiste à distribuer un actif financier, plutôt qu’à financer directement des programmes de lutte contre la pauvreté infantile.

Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX, s’est elle aussi engagée, avec son mari, à offrir des actions à plus de 2 millions d’enfants.