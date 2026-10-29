Elon Musk rachète les maisons : les locataires, oubliés des accords avec xAI

Près des centres de données d’Elon Musk, dans le Mississippi, des propriétaires reçoivent des offres pour vendre leur logement à une filiale de xAI. Les contrats prévoient une renonciation à certains recours liés aux nuisances de la centrale voisine. Mais lorsqu’un propriétaire vend, les locataires ne touchent pas le prix de la transaction. Certains racontent devoir chercher rapidement un autre toit. À Southaven, le conflit autour de l’intelligence artificielle prend le visage très concret du logement et de la vie familiale.

Une vente immobilière qui bouleverse la vie des occupants

Danielle Dillard habite à Southaven, dans le Mississippi, non loin de la centrale qui alimente les installations informatiques associées à l’entreprise d’Elon Musk. Cette mère de quatre enfants ne cherchait pas à déménager. Pourtant, selon les témoignages qu’elle a confiés à la chaîne locale Action News 5 et au média Mississippi Today, son propriétaire a accepté de vendre le logement qu’elle occupe à la société liée à xAI, puis lui a indiqué qu’elle disposait de soixante jours pour partir.

Elle venait, raconte-t-elle, de prolonger son bail. Le logement de remplacement évoqué par son propriétaire se trouvait à environ vingt-cinq minutes et ne présentait pas des conditions comparables, d’après son récit. Avec trois enfants scolarisés vivant auprès d’elle, changer de quartier ne se résume pas à déplacer des meubles. Il faut recomposer le budget, préserver si possible la scolarité, réorganiser les transports, trouver une nouvelle caution et assumer les frais de déménagement.

La situation juridique exacte du bail de Danielle Dillard n’est pas établie publiquement dans son intégralité. La seule vente d’un bien n’autorise pas nécessairement le propriétaire à mettre fin à un bail à durée déterminée. Mais son témoignage révèle une asymétrie que les comptes financiers ne montrent pas : celui qui possède reçoit le prix ; celui qui habite peut devoir supporter les conséquences.

Dans Colonial Hills, l’offre qui accompagne un renoncement au procès

Autour du secteur résidentiel de Colonial Hills, des agents immobiliers ont approché des propriétaires pour le compte de MZX Tech LLC, une filiale liée à xAI, intégrée aux activités de SpaceX. Le Mississippi Free Press a obtenu une lettre décrivant les conditions proposées : vendre sa maison et signer, à la conclusion, une renonciation à des réclamations relatives à l’installation énergétique, y compris une action collective concernant les nuisances.

Pour les familles propriétaires, l’offre peut représenter une possibilité de partir sans attendre la fin d’un long contentieux. Pour d’autres, abandonner les recours est un prix trop élevé. Le Guardian a rapporté qu’un agent immobilier parlait d’une cible de 418 maisons et de 18 propriétaires ayant accepté de vendre ; le journal a repéré cinq acquisitions dans les registres fonciers à partir du 9 octobre. La société n’a pas confirmé ces chiffres comme objectif officiel et toutes les maisons du quartier ne sont pas nécessairement concernées.

Le contrat décrit par la presse locale n’interdit pas, de façon générale, de parler d’Elon Musk ou de critiquer l’entreprise. Il organise une renonciation à certains droits judiciaires. La nuance est importante pour comprendre ce que les habitants cèdent réellement et ce que le groupe obtient en retour.

Le bruit des turbines, une gêne décrite jusque dans les nuits

Les protestations ont précédé les offres d’achat. Les installations de Southaven utilisent des turbines à gaz pour produire l’électricité nécessaire aux centres de données de la région de Memphis. Depuis 2025, plusieurs voisins rapportent un grondement répété, des vibrations et une difficulté à dormir. En juin 2026, trois habitants ont engagé une procédure collective pour nuisances. Ces éléments sont des témoignages et des allégations judiciaires, non des préjudices individuellement établis par une décision définitive. La société conteste les accusations.

Le Guardian a notamment interrogé Jason Haley, l’un des requérants, et Elizabeth Rose, une enseignante de piano. Tous deux décrivent des nuits perturbées et un sentiment d’impuissance face à un chantier industriel de très grande ampleur. L’entreprise assure de son côté avoir installé des murs antibruit, ajusté le fonctionnement de certains équipements et engagé le remplacement progressif de ses turbines mobiles par une centrale permanente. Dans ses informations officielles du 30 juillet, elle fixe à juillet 2027 le retrait de l’ensemble de ses 69 turbines mobiles temporaires.

La coexistence de ces deux récits doit être prise au sérieux : les efforts techniques revendiqués par xAI ne font pas disparaître les plaintes, tandis que les plaintes ne suffisent pas à mesurer, seules, le niveau exact d’exposition de chaque maison. Les mécanismes d’information, les mesures indépendantes et la possibilité de recours ont donc une place centrale dans la vie de ce quartier.

Pourquoi les locataires se retrouvent-ils plus vulnérables ?

Un propriétaire peut négocier un prix, consulter un avocat et décider de conserver ou non sa maison. Le locataire n’a ni la maîtrise de ce choix ni le droit de toucher le produit de la vente. Pour une famille disposant de peu d’épargne, les dépenses immédiates peuvent être considérables : dépôt de garantie, premier mois de loyer, frais de transport, changement d’assurance, congés nécessaires pour organiser le départ et coût d’un éventuel éloignement du lieu de travail.

Selon les estimations issues du recensement américain 2020-2024 citées par Mississippi Today, la part de logements occupés par des locataires varie d’environ un tiers à deux tiers selon les secteurs des quartiers concernés de Southaven et Horn Lake. Cette présence importante change la portée sociale d’un programme immobilier présenté d’abord comme un accord avec des propriétaires.

Des juristes interrogés par Mississippi Today rappellent qu’en droit du Mississippi, un bail à durée déterminée ne peut généralement être interrompu avant son terme sans clause applicable ou accord des parties. Chaque situation dépend toutefois du contrat, des circonstances et des démarches engagées. Pour un occupant sommé de partir, connaître ses droits et obtenir un conseil juridique peut être aussi important que trouver un nouveau logement.

Une ville partagée entre retombées économiques et qualité de vie

Le maire de Southaven, Darren Musselwhite, défend les acquisitions. Dans un message municipal du 1er octobre 2026, il les présente comme volontaires et utiles, notamment pour loger les employés du groupe. Il met aussi en avant les emplois, les recettes fiscales et les investissements apportés au territoire. Il reconnaît que le bruit doit être traité, mais soutient que les seuils de l’ordonnance locale n’ont pas été dépassés.

Les opposants interrogent, eux, la capacité d’un ménage à choisir librement de rester lorsque son environnement quotidien est bouleversé. Ce dilemme dépasse les affinités politiques : un projet peut créer des emplois et poser simultanément des problèmes à ses voisins. Ce sont parfois les habitants les plus proches, et non la totalité de la ville, qui concentrent les désagréments.

Une procédure différente, engagée en avril par la NAACP, conteste la conformité de certaines turbines au droit fédéral de l’air. Le 19 octobre, une juge a rejeté la tentative de Washington de faire clore ce procès, selon Reuters. Cette décision ne juge pas encore le fond de l’affaire. Surtout, les contrats immobiliers individuels ne mettent pas automatiquement fin à une telle procédure environnementale.

Peut-on acheter la paix sociale sans résoudre le problème collectif ?

Dans cette affaire, l’expression « acheter la paix sociale » décrit une tension réelle, mais pas une conclusion juridique. En proposant de payer pour des maisons et d’obtenir la renonciation des vendeurs à certains recours, le groupe peut offrir une issue à des propriétaires et réduire une partie de son exposition judiciaire. Ce qui manque encore au débat public, c’est un bilan des conséquences pour ceux qui ne possèdent pas leur logement.

Une politique d’accompagnement des déménagements, un soutien au relogement ou une information systématique des locataires pourraient être des réponses possibles ; il ne ressort pas des sources consultées qu’un dispositif général de cette nature ait été annoncé par la société. Les témoignages recueillis montrent au contraire combien les situations peuvent être individuelles et inégales. Cela ne permet pas d’affirmer que tous les locataires sont expulsés, ni que toutes les ventes se déroulent dans les mêmes conditions.

Dans les images de l’intelligence artificielle, on voit des serveurs, des bâtiments et des puissances électriques exprimées en gigawatts. À Southaven, la réalité sociale est plus petite et plus précise : des clés, une date de départ, le trajet jusqu’à l’école, le montant du prochain loyer. C’est là, au niveau d’un contrat de location et d’une famille, que se révèle le coût humain d’un développement technologique dont les bénéfices et les contraintes ne sont pas répartis de la même manière.