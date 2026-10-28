Pauvreté en Europe : la Guyane affiche le taux régional le plus élevé, à 50,7 %

En Guyane, 50,7 % de la population est exposée au risque de pauvreté selon les statistiques européennes relatives à 2025. Ce taux, le plus élevé parmi les régions de l’Union européenne examinées, apparaît dans une analyse d’Eurostat publiée le 23 octobre 2026 sur la distribution des revenus et les inégalités en Europe. La place de ce territoire français dans le classement européen met en lumière une fracture sociale qui dépasse largement la comparaison entre pays.

Trois territoires ultramarins français parmi les régions les plus exposées

Eurostat identifie la Guyane comme la région présentant la proportion la plus élevée de personnes menacées de pauvreté monétaire. Huit autres régions européennes enregistrent des taux compris entre 30,1 % et 39,3 %. Parmi elles figurent La Réunion et la Guadeloupe, aux côtés de territoires du sud de l’Italie, des villes autonomes espagnoles de Ceuta et Melilla et du Péloponnèse grec.

Ce panorama révèle une géographie de la pauvreté plus complexe que les seules moyennes nationales. Des régions françaises éloignées de l’Hexagone se retrouvent dans le même ensemble statistique que des territoires méditerranéens confrontés à leurs propres difficultés d’emploi et de revenus.

Le risque de pauvreté est mesuré à partir du revenu disponible des ménages, corrigé de leur composition. Dans la méthodologie européenne, le seuil de pauvreté monétaire correspond généralement à 60 % du revenu médian national. Il s’agit d’une mesure relative du niveau de vie, distincte des indicateurs plus larges de privation matérielle ou d’exclusion sociale.

En Guyane, l’emploi et la jeunesse pèsent sur les conditions de vie

Les difficultés sociales du territoire sont documentées par l’Insee. Dans son portrait statistique de la Guyane, l’institut souligne le poids de la pauvreté parmi les personnes sans emploi, les ménages jeunes et les familles monoparentales. La moitié de la population guyanaise a moins de 25 ans, ce qui donne une dimension particulière aux enjeux de formation, d’insertion professionnelle et d’accès aux services.

Les écarts avec l’Hexagone concernent également le marché du travail. Dans une synthèse territoriale de l’Insee, le taux de chômage en Guyane atteint 20 % au deuxième trimestre 2026, contre 8,1 % en France métropolitaine. Les conditions matérielles de vie sont aussi affectées par des prix plus élevés qu’en métropole sur plusieurs postes de consommation.

Ces données éclairent les obstacles rencontrés par les ménages : des revenus d’activité plus difficiles à obtenir, une population très jeune et des dépenses essentielles qui peuvent peser lourdement sur les budgets. Elles invitent à regarder les situations locales derrière les indicateurs nationaux de pauvreté.

Un enjeu français inscrit dans les comparaisons européennes

La publication d’Eurostat replace les outre-mer dans les débats européens sur la cohésion sociale. Les politiques de lutte contre la pauvreté, d’accès à l’emploi, de formation et de services publics concernent des régions françaises dont les conditions de vie diffèrent profondément de celles de la métropole.

Le rapport européen indique par ailleurs que les transferts sociaux, pensions comprises, représentent une part importante du revenu disponible médian dans l’Union. Leur rôle varie selon les pays et les ménages. Pour les territoires les plus fragiles, l’accès effectif à l’emploi et aux services essentiels reste un élément déterminant des conditions de vie.

La comparaison européenne donne ainsi une portée supplémentaire à la situation guyanaise : la région qui présente le risque de pauvreté le plus élevé dans cette publication appartient à la France. Les écarts observés appellent une lecture territoriale des politiques sociales, au-delà des moyennes de l’Hexagone.