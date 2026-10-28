Leasing social automobile : 39 000 commandes pour 50 000 attendues

Le leasing social pour véhicules électriques affiche 39 000 commandes depuis juillet 2026, soit 22% en dessous de l’objectif gouvernemental de 50 000. Derrière ce chiffre se cache une réalité sociale troublante : la réduction de moitié de l’aide de l’État, passée de 13 000 euros à 6 500 euros par véhicule, a rendu le dispositif moins accessible précisément aux ménages modestes qu’il était censé soutenir. Seize semaines après le lancement de cette troisième vague, l’écart avec les précédentes éditions interpelle.

Leasing social électrique : quand l’aide gouvernementale se contracte

La troisième vague du leasing social, lancée le 16 juillet 2026, enregistre un ralentissement marqué. Là où les deux premières éditions (2024 et 2025) avaient atteint leur objectif de 50 000 véhicules en six semaines, la version 2026 peine à convaincre. Le rythme d’adoption a chuté de trois à quatre fois par rapport à 2024. La principale explication réside dans la contraction budgétaire : l’aide gouvernementale a été divisée par deux, passant de 13 000 euros à 6 500 euros par véhicule. Pour les finances publiques, l’économie est substantielle. Pour les bénéficiaires potentiels, la facture s’alourdit mécaniquement.

11 000 commandes manquantes : qui ne peut plus accéder au leasing ?

L’écart de 11 000 commandes entre l’objectif et la réalité ne relève pas du hasard. Ces milliers de dossiers non concrétisés concernent directement les travailleurs aux revenus modestes, ceux qui dépendent de leur véhicule pour se rendre au travail mais dont le budget mensuel ne permet aucune flexibilité. La hausse des mensualités, conséquence directe de la baisse de l’aide, exclut une partie des candidats initialement éligibles. Les critères d’accès n’ont pas changé, mais le coût réel, lui, a bondi. Les ménages situés juste au-dessus du seuil de pauvreté, premiers bénéficiaires visés, se retrouvent pris en étau entre éligibilité théorique et impossibilité financière pratique.

De 13 000 euros à 6 500 euros d’aide : l’impact direct sur le pouvoir d’achat des ménages

La réduction de 6 500 euros de l’aide publique se répercute intégralement sur les mensualités. Le dispositif impose un loyer maximum de moins de 200 euros par mois sur au moins trois ans, avec 15 000 kilomètres annuels inclus. Mais atteindre ce plafond devient mathématiquement plus complexe pour les constructeurs lorsque la subvention fond. Résultat : certains modèles disparaissent du catalogue, d’autres voient leurs conditions se durcir. Pour un ménage gagnant 1 500 euros mensuels, la différence entre 150 et 190 euros de loyer n’est pas anecdotique. Elle détermine la faisabilité même du projet. L’accessibilité promise s’érode au fil des arbitrages budgétaires.

Mobilité durable et inégalités : le paradoxe du leasing social

Le marché français de la voiture électrique connaît une croissance explosive. En 2026, 41% des voitures neuves vendues en France sont électriques, un record. Parallèlement, le leasing social stagne. Ce paradoxe révèle une fracture : la transition écologique profite massivement aux classes moyennes et supérieures, capables d’acheter ou de louer sans aide publique, tandis que le dispositif censé démocratiser l’accès aux véhicules propres perd de son efficacité. La mobilité durable devient, de fait, un marqueur social supplémentaire.

39 000 ménages équipés, mais combien d’autres exclus du dispositif ?

Stellantis revendique 25 000 des 39 000 commandes enregistrées, preuve que certains constructeurs maintiennent leur engagement. Les Citroën e-C3 et e-C3 Aircross restent disponibles. Mais Renault a suspendu la mise à disposition de ses modèles (Twingo, R5, R4). Le constructeur évoque « un arrêt temporaire lié à l’épuisement des capacités de production de ces modèles ». Traduction : face à une demande commerciale record, Renault privilégie les canaux de vente traditionnels, plus rémunérateurs. Seuls cinq modèles demeurent accessibles dans le cadre du leasing social, contre davantage initialement. Les ménages éligibles se retrouvent face à une offre réduite, parfois inadaptée à leurs besoins réels (taille du véhicule, autonomie).

Mensualités en hausse : quand la transition écologique devient un luxe

Bertrand-Olivier Ducreux, ingénieur Mobilités à l’Ademe, rappelle pourtant les bénéfices environnementaux : « La dette écologique liée à la fabrication est vite remboursée, si bien que, sur l’ensemble de sa durée de vie, y compris en tenant compte des émissions induites par l’installation des bornes de recharge, une petite citadine roulant dans l’Hexagon a un impact carbone deux à trois fois inférieur à son équivalent thermique. » Selon les données de l’Ademe, l’argument écologique reste solide. Mais l’écologie a un prix. Lorsque les mensualités augmentent, même modérément, elles deviennent prohibitives pour les budgets les plus serrés. La transition écologique, financée à crédit par les ménages modestes, perd son caractère inclusif.

RSE et transition : les constructeurs face à leurs responsabilités sociales

Les constructeurs automobiles affichent des engagements RSE ambitieux : neutralité carbone, inclusion sociale, contribution à la transition énergétique. Le leasing social constitue un test grandeur nature de ces promesses. Or, les choix stratégiques récents interrogent. Lorsque Renault suspend ses modèles du dispositif pour répondre à la demande commerciale, il privilégie la rentabilité immédiate sur l’accessibilité sociale. Lorsque Stellantis maintient son offre mais capte 64% des commandes totales, il révèle un déséquilibre de l’effort entre acteurs.

Renault, Stellantis : comment les géants de l’auto arbitrent profit et accessibilité

Le leasing social impose des marges réduites aux constructeurs. L’aide de l’État compense partiellement, mais la division par deux de cette subvention change l’équation économique. Face à un marché dynamique où les clients paient plein tarif, réserver des stocks à un dispositif à faibles marges devient moins attractif. « Le dispositif de l’État devient alors une variable d’ajustement, et non plus une priorité », constate l’analyse du secteur. Stellantis, avec ses 25 000 commandes, démontre qu’un équilibre reste possible. Renault, en revanche, opère un arbitrage différent. Ces choix stratégiques, légitimes d’un point de vue commercial, entrent en tension avec les objectifs sociaux et climatiques affichés dans les rapports RSE. Ils posent une question : la responsabilité sociale des entreprises résiste-t-elle aux arbitrages de marché ? D’autres dispositifs d’aide existent, mais leur articulation avec le leasing social reste floue.

Le ralentissement du leasing social révèle une contradiction structurelle : vouloir démocratiser la mobilité électrique tout en réduisant les moyens alloués produit mécaniquement de l’exclusion. Les 11 000 commandes manquantes représentent autant de ménages modestes privés d’accès à une mobilité décarbonée. Tant que la transition écologique restera conditionnée à la capacité financière individuelle, elle creusera les inégalités au lieu de les réduire. Les constructeurs, pris entre impératifs de rentabilité et engagements RSE, arbitrent selon leurs intérêts. L’État, contraint budgétairement, réduit son soutien. Les premiers perdants restent ceux que le dispositif visait initialement : les travailleurs modestes dépendants de leur véhicule. La question demeure : comment financer une transition juste sans reproduire les fractures sociales existantes ?