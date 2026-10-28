Livres écrits avec l’IA : 62 % des Français seraient déçus ou trompés après avoir aimé un roman

Un livre peut avoir captivé son lecteur et perdre une partie de sa valeur à ses yeux si son écriture est attribuée à une intelligence artificielle. Dans une enquête Ipsos bva-CESI publiée le 28 octobre 2026, 62 % des personnes interrogées disent qu’elles seraient déçues ou se sentiraient trompées en apprenant qu’un ouvrage qu’elles ont adoré a été entièrement écrit avec l’IA. À l’inverse, 27 % déclarent que cette découverte ne changerait rien à leur appréciation.

Ce résultat éclaire une attente qui dépasse la qualité du texte : les lecteurs accordent de l’importance à l’identité de celui qui écrit et aux conditions de création d’une œuvre. L’enquête, menée du 9 au 12 octobre auprès de 1 000 Français âgés de 18 à 75 ans, mesure des opinions déclarées, et non des comportements d’achat observés.

Une frontière entre assistance technique et création littéraire

La distinction entre un auteur aidé par un logiciel et un livre produit par une machine apparaît dans les réponses. Au total, 69 % des sondés estiment qu’un ouvrage écrit entièrement ou en partie avec l’IA n’est pas de la « vraie littérature ». Seuls 25 % jugent qu’il peut avoir autant de valeur qu’un livre écrit sans IA, tandis que 32 % y voient une forme littéraire à part entière.

Mais 55 % reconnaissent le caractère littéraire d’un livre utilisant l’IA lorsque l’humain demeure l’auteur principal. Cette réponse laisse une place à l’assistance numérique dans le travail d’écriture, tout en faisant de la responsabilité créative de l’écrivain un critère décisif.

La transparence, à elle seule, ne convainc pas tout le monde : 40 % des répondants considèrent qu’un livre écrit avec l’IA peut être de la littérature si cet usage est clairement annoncé, contre 49 % qui rejettent cette proposition. Les deux questions portent sur des critères différents, l’information du lecteur et la reconnaissance artistique.

Une mention sur la couverture largement demandée

Selon les résultats détaillés de l’enquête, 92 % des personnes interrogées souhaitent qu’un recours à l’IA, même partiel, soit obligatoirement indiqué sur la couverture. Pour 66 %, la mesure la plus utile serait précisément l’apposition d’une mention « écrit avec IA » sur les livres concernés, plutôt qu’une charte des éditeurs ou des outils indépendants de détection.

Cette demande porte sur une obligation souhaitée par les sondés : elle ne décrit pas une règle générale déjà applicable à tous les livres. Elle soulève une question pratique pour les éditeurs, celle de la manière de distinguer une aide à la correction, un travail de reformulation et la génération de passages entiers.

Les prix littéraires confrontés à la question de la preuve

Les prix littéraires concentrent une autre tension. Près de la moitié des répondants, 46 %, estiment qu’un ouvrage soupçonné d’avoir été écrit avec l’IA devrait être retiré d’une sélection. Cette préférence repose sur un soupçon, ce qui rend particulièrement importante la manière dont les jurys établissent les faits avant de prendre une décision.

Le débat a pris de l’ampleur autour du roman C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien. En septembre, l’Académie Goncourt a annoncé son retrait de sa première sélection, invoquant des éléments de plagiat et des analyses sur l’utilisation probable de l’IA. L’affaire constitue le contexte de l’enquête ; les pourcentages publiés le 28 octobre renseignent, eux, sur les attentes des personnes interrogées.

À l’approche de l’attribution du prix Goncourt, prévue le 3 novembre, les réponses recueillies dessinent une exigence précise : pouvoir apprécier une œuvre en connaissant la place qu’a tenue son auteur humain dans sa fabrication.