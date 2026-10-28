Pourquoi les enfants de CE2 sont-ils plus exposés aux violences sexuelles ?

Selon l’enquête DEPP publiée le 27 octobre 2026, plus d’un tiers des enfants de CE2 à CM2 déclarent avoir subi au moins une forme de violence sexuelle à l’école. Le chiffre atteint 42% chez les élèves de CE2, marquant une rupture critique dans la trajectoire des enfants de 8 ans. Cette enquête, menée au printemps 2025 auprès de 11 200 élèves d’écoles publiques et privées sous contrat, révèle une fracture sociale profonde au cœur du système éducatif français.

Une réalité sociale massive et souvent invisible

Un enfant sur trois en école primaire concerné

L’ampleur du phénomène dépasse les estimations antérieures. 34% des élèves de CE2, CM1 et CM2 déclarent avoir subi au moins une forme de violence sexuelle dans l’enceinte scolaire. Ce taux, issu de la première enquête nationale d’envergure menée par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), transforme la perception collective de la sécurité en milieu scolaire. Les violences sexuelles ne constituent plus un épiphénomène marginal, mais une réalité structurelle touchant plusieurs centaines de milliers d’enfants chaque année. La méthodologie retenue, fondée sur des questionnaires anonymes, permet aux élèves de s’exprimer librement, sans crainte de représailles ou de jugement.

Les disparités révélatrices : pourquoi le CE2 est plus touché

42% en CE2 contre 34% en moyenne : une rupture à 8 ans

Le niveau CE2 enregistre un taux de 42%, soit 8 points de plus que la moyenne générale des trois niveaux. Près d’un élève de CE2 sur deux affirme avoir subi des violences sexuelles, un pic qui interroge les mécanismes de socialisation à l’œuvre dans cette tranche d’âge. À 8 ans, les enfants acquièrent une autonomie nouvelle dans les déplacements au sein de l’établissement, fréquentent seuls les toilettes et investissent davantage les espaces collectifs. Cette transition coïncide avec une vulnérabilité accrue, que les dispositifs de surveillance actuels peinent à encadrer. L’écart entre le CE2 et les niveaux supérieurs suggère également que certaines violences diminuent avec l’âge, ou que les élèves développent des stratégies d’évitement au fil du temps.

Filles et garçons : une égalité d’exposition révélatrice

L’enquête DEPP révèle que filles et garçons déclarent être victimes de violences sexuelles dans des proportions comparables. Cette égalité d’exposition contredit les représentations dominantes qui associent les violences sexuelles principalement aux filles. Les garçons subissent des agressions similaires, mais leur parole reste souvent moins audible dans l’espace public. Le questionnaire déployé dès le 2 novembre dans tous les établissements devra intégrer cette dimension pour éviter de reproduire les biais de genre dans la détection et l’accompagnement des victimes.

Le rôle du système scolaire : entre détection et prévention

Où se produisent les violences : les toilettes comme point aveugle

22% des élèves rapportent avoir été victimes de voyeurisme dans les toilettes de l’établissement, un taux équivalent à celui des tentatives de contact non consentis (embrassades, touchers, caresses). Les toilettes constituent un espace hors contrôle, où la surveillance adulte s’efface et où les agressions trouvent un terrain propice. L’architecture scolaire, souvent vétuste, ne répond pas aux exigences de sécurité contemporaines. Les sanitaires, isolés ou mal éclairés, deviennent des zones de non-droit où les enfants se retrouvent seuls face aux agresseurs. La refonte des espaces collectifs, l’installation de dispositifs de surveillance adaptés et la présence renforcée d’adultes référents apparaissent comme des leviers d’action concrets.

L’isolement des victimes : 63% ne parlent à personne

Parmi les élèves victimes d’au moins une violence au cours de l’année scolaire, seuls 37% affirment en avoir parlé à quelqu’un. Ce chiffre révèle un isolement massif : 63% des victimes gardent le silence, enfermées dans la honte, la peur ou l’incompréhension. Les canaux de signalement existants ne fonctionnent pas. Les enfants ne savent pas toujours identifier les adultes de confiance, craignent de ne pas être crus ou redoutent les conséquences d’une révélation. Les dispositifs de prévention annoncés devront prioritairement renforcer la capacité des enfants à nommer les violences subies et à solliciter de l’aide. La formation des enseignants, des animateurs et des personnels de surveillance constitue un enjeu majeur pour briser cette loi du silence.

Vers une responsabilité collective du monde scolaire

L’enquête DEPP ne précise pas l’âge des auteurs des faits signalés. Les violences peuvent provenir d’autres élèves, d’adultes encadrants ou de personnes extérieures. L’absence de données sur les auteurs complique l’élaboration de réponses ciblées. Pourtant, cette lacune ne doit pas retarder l’action. Le système éducatif porte une responsabilité collective dans la protection des enfants. Les établissements doivent devenir des espaces sûrs, où la parole circule, où les adultes détectent les signaux faibles et où les protocoles d’intervention s’activent rapidement. Au-delà des murs de l’école, le système judiciaire doit également évoluer. En 2024, seules 5 000 personnes sur 20 000 mises en cause pour violences sexuelles sur mineurs ont été poursuivies, soit un taux de 25%. Les difficultés probatoires, la complexité des auditions d’enfants et les classements sans suite fragilisent la chaîne de protection. La cohésion sociale exige une réponse institutionnelle coordonnée, articulant prévention scolaire, accompagnement des victimes et efficacité judiciaire.