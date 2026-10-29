Éducation préscolaire : l’Union européenne reste sous son objectif pour 2030

Dans l’Union européenne, 94,4 % des enfants de trois ans jusqu’à l’âge d’entrée dans l’enseignement primaire obligatoire participaient à l’éducation préscolaire en 2024. Ce chiffre, publié le 29 octobre 2026 par Eurostat, place l’Union à 1,6 point de son objectif pour 2030, fixé à 96 %. La moyenne européenne masque toutefois des différences marquées dans la participation des jeunes enfants.

Une région européenne sur deux a déjà atteint le seuil de 96 %

Parmi les 198 régions européennes pour lesquelles Eurostat dispose de données comparables, 99 atteignaient ou dépassaient en 2024 le seuil de 96 %. Cette moitié des régions se concentre notamment en Belgique, au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Lituanie, en Hongrie, en Pologne, au Portugal et en Suède. Le Luxembourg satisfait également à l’objectif.

Dans 20 régions, la participation était presque universelle. Neuf se trouvent en France et cinq en Belgique. Eurostat relève par ailleurs un taux de 100 % dans cinq régions de capitale, dont l’Île-de-France, Bruxelles, Budapest, Zagreb et la région de Varsovie. Ces résultats décrivent la participation à une forme d’éducation préscolaire, selon les définitions statistiques harmonisées de l’Union.

Des écarts persistants avant l’entrée à l’école primaire

À l’autre extrémité, 17 régions affichent un taux inférieur à 85 %. Les huit régions roumaines disposant de données figurent dans ce groupe, ainsi que deux régions tchèques et deux slovaques. Eurostat y recense aussi la Corse et Mayotte, une région croate, une autrichienne et une portugaise.

La comparaison met en évidence des situations très différentes pour les enfants avant leur entrée dans l’enseignement primaire. Le taux de participation mesure la fréquentation d’un dispositif éducatif ; il ne renseigne pas directement sur le nombre de places disponibles, la qualité de l’accueil ou les raisons pour lesquelles certains enfants ne fréquentent pas ces structures.

Le seuil de 96 % fait partie du cadre européen de coopération en matière d’éducation pour la période 2021-2030. Il permet de suivre l’accès effectif des jeunes enfants à une expérience éducative avant le primaire, à travers des systèmes nationaux dont l’organisation et l’âge d’entrée à l’école diffèrent.

La France, où l’instruction commence à trois ans, présente aussi des contrastes

En France, l’instruction est obligatoire dès trois ans depuis la rentrée 2019. L’école maternelle constitue ainsi la première étape du parcours scolaire pour la grande majorité des enfants. L’instruction peut aussi, sous conditions, être dispensée dans la famille.

La présence simultanée de régions françaises parmi les taux les plus élevés et parmi celles qui restent sous 85 % illustre l’intérêt d’une lecture au-delà des moyennes nationales. Les chiffres d’Eurostat portent sur l’année 2024 et sur la participation des enfants âgés de trois ans à l’entrée dans le primaire : ils ne décrivent ni l’accueil des moins de trois ans ni l’évolution des inscriptions à la rentrée 2026.

Pour les familles et les acteurs de l’éducation, cette photographie européenne rappelle que la généralisation de l’éducation préscolaire dépend à la fois de l’organisation des systèmes scolaires et de la participation effective des enfants. L’objectif de 2030 sera apprécié à partir des prochaines données harmonisées.