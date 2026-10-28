Natalité : 56 % des Français pointent le coût de la vie, selon Ipsos

Le coût de la vie arrive en tête des raisons invoquées par les Français pour expliquer la baisse des naissances. Une enquête Ipsos pour le Conseil économique, social et environnemental (CESE), publiée le 28 octobre, montre que les répondants privilégient surtout la garde d’enfants, le logement et une meilleure articulation entre travail et vie familiale.

Dans cette enquête Ipsos bva réalisée pour le CESE, 56 % des personnes interrogées placent les difficultés économiques et le coût de la vie parmi les trois principales explications à la baisse de la natalité, sur une liste de douze propositions. Les incertitudes économiques et géopolitiques suivent à 36 %, puis les difficultés d’accès au logement à 26 %. Le non-désir d’enfant est cité par 19 % des répondants.

Le projet familial se heurte aux contraintes du quotidien

Le rapport met en évidence des difficultés particulièrement marquées aux âges où se prennent souvent les décisions d’installation et de parentalité. Parmi les 25-34 ans, 53 % déclarent que leur pouvoir d’achat couvre tout juste les besoins essentiels, voire ne suffit pas à les couvrir. Cette proportion atteint 56 % chez les familles monoparentales et 54 % chez les parents d’au moins trois enfants.

Ces réponses décrivent la perception des Français, plutôt qu’une mesure directe des causes individuelles de la baisse des naissances. Elles éclairent néanmoins les obstacles matériels que les ménages associent à leurs projets familiaux : dépenses courantes, accès au logement, organisation du travail et prise en charge des jeunes enfants.

Garde d’enfants, horaires et logement devant les aides financières

Interrogés sur les mesures susceptibles de favoriser les projets de parentalité, 75 % des répondants jugent efficace une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Le développement de solutions de garde accessibles recueille 73 % d’avis favorables, et une politique du logement davantage adaptée aux familles 70 %.

Les aides financières aux familles sont jugées efficaces par 62 % des personnes interrogées. Des congés de naissance plus longs ou mieux indemnisés recueillent 60 %. Les répondants accordent ainsi une place centrale à l’organisation concrète de la vie familiale, au-delà du seul montant des prestations.

Cette hiérarchie rejoint les orientations défendues dans le rapport annuel sur l’état de la France présenté par le CESE le 28 octobre. L’institution recommande notamment de soutenir les familles, de préserver la liberté des choix en matière de parentalité et d’améliorer l’accès aux services publics. Son avis a été adopté à l’unanimité des 139 votants lors de la séance plénière.

Les moins de 35 ans plus réservés sur une politique nataliste

Le rôle des pouvoirs publics suscite des réponses contrastées. Au total, 42 % des Français interrogés estiment qu’il ne leur appartient pas d’encourager la natalité. Cette position est partagée par 53 % des moins de 35 ans. Les résultats dessinent une attente de soutien aux conditions de vie et aux choix des familles, plutôt qu’une intervention directe dans la décision d’avoir un enfant.

Les inquiétudes liées au changement démographique portent également sur l’avenir du modèle social. Quelque 54 % des répondants mentionnent le financement de la santé parmi les conséquences négatives possibles, et 51 % celui des retraites. Dans le même temps, 90 % considèrent urgent d’agir face à ces transformations et 82 % estiment qu’il est encore possible de le faire.

Une enquête nationale menée en septembre

L’enquête Ipsos bva a été conduite du 4 au 16 septembre 2026 auprès de 1 024 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française de 18 ans et plus, en métropole et outre-mer. Ses résultats ont été présentés le 28 octobre dans le cadre des travaux du CESE.

En toile de fond, l’Insee a recensé environ 645 000 naissances en France en 2025, soit 24 % de moins qu’en 2010. Le débat ouvert par le CESE porte désormais sur les conditions permettant aux familles de mener leurs projets et sur l’adaptation des services à une population qui vieillit.