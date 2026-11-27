Mutuelles, syndicats, associations de patients et organisations de soignants proposent de développer les soins de proximité, d’élargir le financement de la Sécurité sociale et de réduire ses frais de gestion. Leur projet compte 60 mesures, présentées dans la perspective de la présidentielle de 2027.

Un projet nourri par 80 000 contributions citoyennes

Le 26 novembre 2026, cinquante organisations ont présenté 60 mesures pour refonder la protection sociale. « Nous ne pouvons pas redresser un système en lui demandant chaque année de faire plus avec moins », affirme le collectif. La Mutualité Française, la CFDT, l’Unsa, des associations de patients et des organisations de soignants ont participé à ce plaidoyer.

Leurs propositions s’appuient sur les États généraux de la Santé et de la protection sociale, qui ont réuni pendant un an 80 000 citoyens en ligne et lors d’ateliers. Les contributions abordent notamment l’accès aux soins, la simplification administrative et le non-recours aux droits. Dans le collectif, les mutuelles apportent leur connaissance de la couverture complémentaire, les syndicats celle des droits des travailleurs et les associations de patients celle de l’accès aux soins. Les mutuelles réinvestissent leurs excédents dans cet accès, tandis que les syndicats défendent les droits des travailleurs du secteur et que les associations portent la voix des usagers. L’accompagnement des publics fragiles relève aussi de ces préoccupations.

Des postes dans les soins et l’urgence de proximité

Les organisations proposent de développer des cabinets mobiles, des maisons de santé pluridisciplinaires et des antennes de proximité dans les zones rurales et périurbaines, notamment les déserts médicaux. Ces structures emploieraient des médecins, des infirmiers, des assistants sociaux et des coordinateurs. Un cabinet mobile requiert au minimum trois professionnels de santé, ainsi qu’un chauffeur et un gestionnaire ; une maison de santé emploie en moyenne dix à quinze personnes. Leur multiplication générerait plusieurs milliers de postes et améliorerait l’accès aux soins des populations isolées. L’enjeu des recrutements se poserait pour ces nouvelles structures.

Le Service d’accès aux soins (SAS) et les antennes Samu de proximité constituent une autre piste. Former des régulateurs, déployer des équipes mobiles d’urgence et ouvrir des points d’accueil décentralisés supposeraient, selon les organisations, 2 000 à 3 000 professionnels supplémentaires pour couvrir le territoire. Le projet associe cet investissement dans l’urgence de proximité à une réduction des hospitalisations coûteuses et à de nouvelles carrières dans les métiers du soin.

De nouvelles recettes et des frais de gestion à réduire

En 2023, la France a consacré 31,94 % de son PIB à la protection sociale, soit 888 milliards d’euros de prestations. Le système connaît un déficit chronique et ses coûts de gestion sont estimés entre 42 et 46 milliards d’euros : 5 à 9 milliards de plus que la moyenne européenne. Les frais de gestion de la protection sociale française atteignent 1,29% du PIB, contre 1 % en moyenne dans l’Union européenne. La Fondation iFRAP estime qu’une rationalisation pourrait dégager 5 à 12 milliards d’euros par an, notamment par la simplification administrative, une numérisation ciblée et la réduction des doublons entre régimes, plutôt que par des suppressions de postes dans les soins.

Pour financer les rémunérations, les 50 organisations proposent aussi de dépasser les seules cotisations salariales. Elles avancent trois pistes : rendre la contribution sociale généralisée (CSG) plus progressive selon les revenus, taxer les robots et l’intelligence artificielle, et imposer les fonds spéculatifs ainsi que les transactions financières. La CSG pèse actuellement proportionnellement davantage sur les classes moyennes que sur les hauts revenus ; une progressivité accrue rapporterait plusieurs milliards d’euros. Selon le projet, une taxe sur l’automatisation compenserait la baisse des cotisations sociales des entreprises qui y recourent massivement. À titre de repère, un point de CSG représente 17,9 milliards d’euros en 2025.

La Fondation iFRAP souligne que « la maîtrise des frais de gestion est indissociable d’une réforme en profondeur de notre modèle social ». Parmi les économies envisagées figurent la fusion de certains régimes et l’automatisation des tâches répétitives. Avec l’hypothèse d’un salaire chargé moyen de 50 000 euros par an, 10 milliards d’euros permettraient de financer 200 000 emplois dans les soins et l’accompagnement social.