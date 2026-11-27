À Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, c’est jusque sur les sacs à pain que l’on parle de violences faites aux femmes. La commune renouvelle, du 23 au 29 novembre 2026, son opération Violentomètre dans les boulangeries partenaires : l’idée est d’aider à reconnaître les comportements violents dans une relation. Et, à l’occasion du 25 novembre, la municipalité a organisé une semaine de sensibilisation, avec notamment un ciné-débat et des activités de self-défense. Mais à quelle porte frapper une fois la semaine terminée ?

La Maison des Femmes accueille aussi sans rendez-vous

Il n’est pas nécessaire d’attendre une manifestation consacrée aux violences conjugales pour se rendre à la Maison des Femmes. Cet espace municipal non mixte, situé au 2, square Henri Sellier, s’adresse aux femmes, y compris à celles qui n’ont pas encore identifié le type d’aide dont elles ont besoin. Elles peuvent y venir avec leurs enfants. Selon la présentation du lieu par la mairie, l’équipe les oriente notamment vers les professionnels du droit et de la santé et les accompagne dans leurs démarches administratives.

Le programme municipal de septembre à décembre 2026 précise que l’accueil sans rendez-vous est assuré du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Il est possible de joindre l’équipe au 01 88 29 50 65 ou par courriel ([email protected]). Les consultations individuelles et les permanences spécialisées, elles, ont leurs propres modalités : mieux vaut se renseigner auprès de l’équipe.

À qui parler de ses droits ou de ses difficultés financières ?

Le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) du Val-de-Marne assure également une permanence à l’hôtel de ville de Choisy-le-Roi, le mardi matin entre 9 h 30 et midi sans rendez-vous, et l’après-midi de 13 h 30 à 17 h sur rendez-vous (01 48 92 44 44). L’information juridique y est gratuite et confidentielle. Il peut notamment s’agir de comprendre les démarches pour demander une protection à la justice.

Et il y a les questions d’argent qui se posent lorsqu’une femme envisage de quitter son conjoint : comment faire pour payer ses premières dépenses ou percevoir son salaire ? L’aide d’urgence de la Caf pour les victimes de violences conjugales et l’ouverture d’un compte bancaire individuel sont deux pistes distinctes, soumises chacune à leurs conditions. Pour les difficultés sociales et de logement, la ville indique également les coordonnées de l’Espace départemental des solidarités, au 01 56 71 44 33.

Se mettre à l’abri, un besoin qui ne peut pas toujours attendre mardi

À l’échelle du Val-de-Marne, l’association Tremplin 94 – Solidarité Femmes accompagne les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, notamment pour leur mise en sécurité et leur hébergement. Sa ligne d’écoute, le 01 49 77 10 34, est joignable en semaine entre 13 h et 17 h. La commune mentionne aussi l’existence de logements relais en partenariat avec le Département : leur existence ne signifie pas qu’une place est disponible à tout moment. Pour une demande d’hébergement d’urgence, le numéro à composer est le 115.

En cas de danger immédiat, en revanche, ce sont les services de secours de la police et de la gendarmerie qu’il faut joindre au 17 ou au 112, ou par SMS au 114 lorsqu’il est impossible de parler. Le 3919 offre une écoute gratuite et anonyme aux femmes victimes de violences et à leur entourage, jour et nuit, mais ne déclenche pas une intervention des secours. Ce ne sont donc pas des numéros interchangeables. Et surtout, aucun de ces dispositifs n’est réservé à la semaine du 25 novembre.