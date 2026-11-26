Il y a une différence entre ne pas pouvoir louer un appartement parce qu’on ne trouve personne pour se porter garant et ne plus pouvoir payer le loyer de l’appartement dans lequel on vit depuis dix ans. Dans les deux cas, pourtant, c’est le logement qui peut finir par faire défaut. Action Logement et Habitat et Humanisme ont annoncé le 25 novembre 2026, lors du Salon des maires, le renouvellement de leur partenariat. Au programme, notamment, le développement de logements abordables et la prévention des difficultés locatives. Le communiqué ne précise ni combien de nouveaux logements seront livrés ni quand ils le seront.

Une pension de famille n’est pas un logement provisoire

Les deux partenaires entendent contribuer à la production de résidences sociales, dont les pensions de famille. Et malgré le nom, ce ne sont pas nécessairement des familles qui y vivent. Ces structures accueillent notamment des personnes seules, aux revenus modestes, que l’isolement et les difficultés sociales empêchent de retrouver facilement un logement ordinaire. Elles disposent d’un logement privatif, d’espaces communs et d’hôtes qui les accompagnent au quotidien. Il n’y a pas de durée maximale de séjour. Pour y accéder, un travailleur social peut aider à constituer un dossier qui sera examiné dans le cadre d’une orientation par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) du département. L’admission dépend ensuite du gestionnaire et des places disponibles.

Les résidences intergénérationnelles d’Habitat et Humanisme répondent à un autre besoin : faire cohabiter dans un même ensemble immobilier des jeunes, des personnes âgées ou encore des familles modestes, chacun chez soi mais avec des lieux de vie partagés. À Chartres, la résidence Saint-Martin-au-Val, ouverte en 2023, réunit ainsi 30 logements entre pension de famille et habitat intergénérationnel. Pour connaître les conditions d’admission et les possibilités réelles près de chez soi, le mouvement renvoie les demandeurs vers son association locale, et non vers sa fédération nationale. Une précision qui a son importance, tant il est difficile de trouver un logement social.

Quand le problème est de conserver son logement

Une perte d’emploi dans le couple ou une maladie peuvent suffire à provoquer des impayés de loyer et, à terme, des expulsions locatives. C’est là qu’intervient notamment Soli’AL : à la demande d’un bailleur partenaire ou d’Action Logement Services, ses travailleurs sociaux peuvent accompagner les ménages dans leurs démarches, leur budget et leurs relations avec le propriétaire, selon les besoins, jusqu’à 18 mois, explique Action Logement.

L’association gère également une aide sur quittance pour les locataires du parc social ou intermédiaire dont le bailleur a conclu la convention nécessaire. Lors d’une difficulté financière ponctuelle, le ménage doit disposer d’un reste à vivre ne dépassant pas 15 euros par personne et par jour et consacrer plus de 40 % de ses revenus disponibles aux charges de logement, ou avoir entrepris des démarches pour améliorer sa situation financière (le critère de reste à vivre demeure dans les deux cas). C’est le bailleur qui instruit la demande auprès de Soli’AL. L’aide, lorsqu’elle est accordée, vient réduire le montant à payer ; elle est généralement prévue pour trois mois, renouvelables une fois.

Les salariés confrontés à une difficulté peuvent aussi solliciter directement le service social d’Action Logement au 09 70 800 800 ou via son formulaire. Ce service, gratuit et confidentiel, vise notamment les salariés d’entreprises privées non agricoles comptant au moins dix salariés ou d’entreprises agricoles d’au moins cinquante salariés, avec des conditions selon le contrat de travail et le motif de la demande. Pour un salarié du privé non agricole en CDI, par exemple, aucune ancienneté minimale n’est exigée dans le cas d’une baisse de revenus décrite par le service d’accompagnement. Les personnes ne relevant pas de ce dispositif peuvent s’adresser au service social communal ou départemental.

Visale : le garant ne paie pas le loyer à votre place définitivement

Reste la garantie Visale, qui intervient à un autre moment : avant la signature du bail. Elle permet de présenter une caution gratuite à son futur propriétaire. Les jeunes de 18 à 30 ans peuvent en bénéficier quelle que soit leur situation professionnelle, sous réserve des conditions du logement et des justificatifs. Au-delà de 30 ans, elle concerne notamment les salariés du privé ou du secteur agricole dont le salaire net ne dépasse pas 1 710 euros par mois, ceux récemment embauchés (hors CDI confirmé) ou en mobilité professionnelle, selon les critères de Visale. Le loyer admissible dépend également des ressources et de la commune. Le candidat effectue sa demande sur visale.fr et le propriétaire doit souscrire le cautionnement avant de signer le bail.

Attention, si Action Logement indemnise le bailleur à la suite d’un impayé, la somme reste due par le locataire à Action Logement. Visale ne se substitue donc pas à une aide financière comme l’aide sur quittance. Le renouvellement de l’accord entre les deux organismes ne change pas cette distinction : trouver un garant, obtenir un logement accompagné ou retrouver un équilibre budgétaire, ce sont trois démarches différentes.