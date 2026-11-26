Selon l’Impact Monitor 2026 de SEC Newgate, 75 % des Français souhaitent que les grandes entreprises investissent localement, même si cela réduit leur rentabilité immédiate. La responsabilité sociale et environnementale compte pour 73 % des répondants, mais 42 % seulement jugent positivement la contribution réelle des grandes entreprises. L’écart entre ces deux perceptions atteint 31 points, contre 28 l’an dernier.

La contribution des grandes entreprises moins bien jugée

Menée entre août et septembre 2026 auprès de 20 473 personnes dans 20 pays, l’étude relève une baisse de six points en France : la part des répondants qui apprécient positivement la contribution des grandes entreprises est passée de 48 % en 2025 à 42 % en 2026.

« Les Français restent très attachés à la responsabilité des entreprises, mais ils portent un regard de plus en plus exigeant sur leurs actions », analyse Eric Giuily, président de CLAI SEC Newgate France. « Il ne suffit plus d’affirmer ses engagements : les entreprises doivent en démontrer les résultats, notamment à travers leur contribution à l’économie et à la vie des territoires. » Les engagements affichés dans les rapports annuels ne suffisent plus à convaincre les répondants, qui attendent des résultats concrets et mesurables.

Investir localement, même au détriment des profits immédiats

Pour trois quarts des Français, les grandes entreprises devraient privilégier l’investissement dans les territoires plutôt que la maximisation des profits. L’attente concerne aussi les emplois stables, les centres-villes, les commerces de proximité, la formation des jeunes et le maintien des services publics.

Les fermetures d’usines, les délocalisations et les restructurations alimentent le jugement porté sur les engagements sociaux des entreprises. Les bassins industriels touchés par des plans sociaux, les zones rurales privées de services et les villes moyennes confrontées à la concurrence du commerce en ligne figurent parmi les territoires évoqués. Les Français attendent des entreprises une contribution à leur vie économique et sociale, au-delà de la philanthropie. La question des comptes à rendre se pose également pour d’autres secteurs économiques confrontés à des enjeux de santé publique.

Énergie, intelligence artificielle et minerais critiques

Le coût de la transition énergétique préoccupe 83 % des Français, qui redoutent une hausse liée à la décarbonation ; 46 % perçoivent néanmoins positivement cette transition. Les ménages modestes anticipent une aggravation de la précarité énergétique. Parmi les réponses demandées aux entreprises et aux pouvoirs publics figurent des aides financières, la rénovation thermique et des tarifs régulés.

L’intelligence artificielle recueille une appréciation positive auprès de 33 % des Français, contre 50 % à l’échelle internationale. En France, 62 % estiment qu’elle accroît les risques pour les données personnelles. La protection de la vie privée, la surveillance algorithmique et les biais discriminatoires font partie des préoccupations citées ; la transparence, la régulation et les garanties éthiques sont avancées comme réponses possibles.

Pour 71 % des Français, le pays dépend trop de l’étranger pour ses minerais critiques, notamment le lithium, le cobalt et les terres rares. Ces matériaux importés servent à la transition énergétique et numérique ; leur extraction se déroule souvent dans des conditions sociales et environnementales contestées. Les demandes portent sur une relocalisation partielle, des partenariats sécurisés et une diversification des approvisionnements.

Un jugement porté dans un climat de pessimisme

Au total, 83 % des Français estiment que le pays va dans la mauvaise direction, un niveau record. Chômage, inflation, crises sanitaires et tensions géopolitiques comptent parmi leurs motifs d’inquiétude. Les grandes entreprises se voient reprocher leurs profits, les dividendes versés et la rémunération de leurs dirigeants.

Dans leur quotidien, les Français consacrent plus de huit heures par semaine à la préparation de leurs repas. Autre donnée budgétaire, les dépenses de santé qui représentent 11,3% du PIB français.

Les attentes adressées aux entreprises restent concrètes : des investissements locaux, des emplois durables et des pratiques éthiques vérifiables. Elles concernent aussi le coût de la transition énergétique pour les ménages, le respect des droits fondamentaux dans l’usage de l’intelligence artificielle et la dépendance de la France pour les minerais critiques.