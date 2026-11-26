Deux salariés de 30 ans, deux CDI, deux salaires de 2 000 euros par mois. Imaginons que ces deux personnes souhaitent devenir propriétaires et présentent leur dossier à la même banque. La première a reçu 200 000 euros de ses parents. La seconde n’a rien reçu, ses parents n’ayant tout simplement pas suffisamment d’épargne pour lui venir en aide.

Leur situation professionnelle est identique. Leur situation patrimoniale, elle, ne l’est absolument pas. Et c’est précisément cette différence que le nouveau dispositif fiscal sur les donations familiales, adopté par le Sénat le 23 novembre 2026, pourrait contribuer à accentuer.

Aider les jeunes, à condition que leurs parents en aient les moyens

Comme le prévoit la réforme des dons d’argent en famille, l’exonération spécifique des dons familiaux d’argent pourrait passer de 31 865 à 50 000 euros en 2027. Une tranche supplémentaire de 100 000 euros bénéficierait également d’un taux d’imposition réduit à 6 %, notamment lorsque le bénéficiaire a moins de 50 ans.

Le dispositif n’est toutefois assorti d’aucune condition de ressources. Un jeune adulte qui gagne 5 000 euros par mois pourra donc en bénéficier au même titre qu’un salarié au Smic. À condition, naturellement, qu’il y ait de l’argent à transmettre dans sa famille.

Cette précision est loin d’être anodine. Selon une étude de l’Insee publiée le 7 avril 2026, seuls 20 % des ménages déclarent avoir déjà bénéficié d’une donation. Or, leur patrimoine brut médian atteint 435 900 euros, contre 205 100 euros pour l’ensemble des ménages français.

Ces différences ne résultent pas nécessairement des seules donations. Mais elles montrent à quel point les transmissions patrimoniales sont associées à des situations économiques différentes.

Le logement, révélateur des inégalités familiales

Faciliter l’accession à la propriété est l’un des arguments avancés pour justifier cette baisse de la fiscalité des donations. Encore faut-il se demander ce qu’il advient de ceux qui ne bénéficient d’aucune aide familiale.

La commission des finances du Sénat évoque elle-même le risque que l’afflux d’argent provenant des donations pénalise, sur le marché immobilier, les ménages qui ne disposent pas d’un tel soutien.

C’est tout le paradoxe de cette mesure : réduire les inégalités patrimoniales entre les générations ne signifie pas nécessairement réduire les inégalités sociales. Transférer une partie de la fortune d’un retraité aisé à son enfant de 30 ans rajeunit la personne qui détient ce patrimoine. Cela ne change rien, en revanche, à la situation de l’enfant d’un retraité modeste.

Et, lorsque ces deux jeunes se retrouveront en concurrence pour acheter le même appartement, ils ne disposeront toujours pas des mêmes moyens.