À 16 ans, les questions d’école inclusive ne sont pas forcément réglées que se pose déjà celle de l’accompagnement à l’âge adulte. Et pour les familles dont le proche a besoin d’une présence presque constante, trouver un établissement qui pourra l’accueillir ne suffit pas : encore faut-il qu’il puisse continuer à l’accueillir lorsque les difficultés s’aggravent. C’est à ces situations que s’intéresse l’instruction du 20 novembre 2026, publiée le 23 novembre au Bulletin officiel et applicable immédiatement.

Autisme : deux solutions d’hébergement plutôt qu’une

Les unités résidentielles spécialisées, les URTSA, ne sont pas une nouveauté. La stratégie nationale de 2018-2022 prévoyait déjà d’en créer 40. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a d’ailleurs publié en juin 2026 une étude sur les difficultés de leur déploiement, portant notamment sur 15 unités en fonctionnement étudiées dans le cadre de cette enquête.

Le nouveau texte laisse aux agences régionales de santé (ARS) la possibilité de renforcer aussi des places dans les maisons d’accueil spécialisées (MAS) et les établissements d’accueil médicalisés (EAM). Les URTSA, elles, relèvent des MAS. Les deux solutions fonctionnent jour et nuit, toute l’année. Une place renforcée peut notamment permettre à une personne de rester dans l’établissement qui la connaît déjà, plutôt que de devoir déménager faute de moyens d’accompagnement adaptés.

Le chiffre retenu pour les URTSA est de 232 000 euros par place. Pour une place renforcée, c’est un coût cible maximal, que l’ARS peut moduler. Il s’agit du financement des structures, et non d’une allocation que toucherait la famille.

Un diagnostic d’autisme ne suffit pas pour être admis

Les critères sont détaillés dans les annexes de l’instruction. Le public visé cumule des besoins d’aide très importants dans la vie quotidienne, un trouble du développement intellectuel associé à l’autisme, d’autres pathologies et des difficultés comportementales graves qui persistent malgré un accompagnement adapté. Les ruptures successives de prise en charge font également partie des situations examinées. Il ne s’agit donc pas de places destinées indistinctement à toutes les personnes autistes de plus de 16 ans.

Pour les familles, l’interlocuteur demeure notamment la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Une notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) vers une MAS ou un EAM est nécessaire, selon le dispositif. Une instance régionale devra en outre examiner et hiérarchiser les demandes ; les directeurs d’établissement conservent leurs compétences en matière d’admission. Le conseil gratuit à domicile sur les aides techniques, lorsqu’il est disponible, peut répondre à certains besoins matériels mais ne constitue pas une solution d’hébergement.

Le 31 décembre, une échéance pour les ARS, pas pour les familles

À Camphin-en-Pévèle, dans le Nord, l’association Les Papillons Blancs de Lille annonce par exemple une unité de six places dont elle prévoit l’ouverture fin 2026 ou début 2027. Ce calendrier annoncé par le gestionnaire ne garantit pas une place disponible à une date précise.

Ce que le gouvernement demande aux ARS pour le 31 décembre 2026, c’est de transmettre leurs plans régionaux détaillés. Entre une place inscrite dans un plan, une équipe effectivement recrutée et formée, puis une admission, il y a encore du travail. Et c’est bien de cette dernière étape dont les personnes concernées et leurs proches ont besoin.