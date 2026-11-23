Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) accueille davantage de salariés licenciés économiques. Selon l’état des lieux publié par l’Unédic le 19 novembre 2026, 98 500 personnes ont adhéré au dispositif en 2025, soit 6,4 % de plus qu’en 2024. Voilà une hausse qui mérite de s’y arrêter. Car ce chiffre mesure des entrées dans un accompagnement, et certainement pas 98 500 retours à l’emploi.

La distinction compte aussi pour les autres chiffres du bilan. Fin 2025, environ 80 500 personnes percevaient une allocation dans le cadre du CSP. On parle cette fois d’un effectif indemnisé à une date précise, pas des nouvelles adhésions de l’année. L’Unédic relève par ailleurs que 81 % des salariés licenciés pour motif économique et éligibles au dispositif y ont adhéré en 2025, contre 79 % en 2024. Ce pourcentage ne s’applique donc pas à l’ensemble des personnes qui perdent leur emploi.

Le CSP ne concerne pas tous les licenciements

Qui peut en bénéficier ? Le CSP s’adresse aux salariés visés par un licenciement économique dans une entreprise de moins de 1 000 salariés, ainsi qu’à ceux des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille, sous réserve des conditions individuelles applicables. L’accompagnement dure en principe douze mois et comporte un suivi vers l’emploi, avec des possibilités de formation. Le salarié dispose normalement de 21 jours pour accepter la proposition. Pour une personne justifiant d’au moins un an d’ancienneté, l’allocation de sécurisation professionnelle représente 75 % de son salaire journalier de référence ; en dessous d’un an, les règles de calcul se rapprochent de celles de l’allocation chômage classique. Le ministère du Travail détaille ces conditions, qui ne doivent pas être confondues avec un droit automatique au même montant pour tous.

La question est très concrète dans l’industrie. Dans son dossier consacré à Fibre Excellence, SocialMag rapportait que le CSP devait être proposé à quelque 300 salariés après la décision de liquidation judiciaire. Une proposition d’accompagnement ne signifie pas que chacun l’acceptera, encore moins que le reclassement sera acquis douze mois plus tard.

À l’inverse, les difficultés d’une entreprise ne se traduisent pas toutes par des licenciements. À propos de GiFi, SocialMag avait présenté en octobre différents scénarios, du redressement aux éventuelles suppressions de postes : des hypothèses, pas un décompte de personnes effectivement entrées en CSP. L’Unédic montre d’ailleurs, à partir d’un rapprochement de fichiers administratifs avec les annonces de procédures collectives, qu’un peu moins de la moitié des ouvertures de droits suivant un licenciement économique en 2023 étaient liées à une défaillance d’entreprise. Le commerce, l’industrie manufacturière et la construction figurent parmi les premiers secteurs d’origine des adhérents en 2025.

Des résultats d’emploi mesurés avec plusieurs années de recul

Et les retours à l’emploi ? Le rapport donne des résultats, mais pas pour les 98 500 personnes entrées en 2025, dont le parcours complet ne peut pas encore être connu. Parmi les adhérents ayant ouvert un droit en 2022, plus de quatre sur dix ont retrouvé un emploi salarié dit « durable » — un CDI ou un contrat d’au moins six mois — dans l’année suivant leur adhésion. Ils étaient six sur dix à l’horizon de deux ans. En ajoutant les créations d’entreprise, la proportion ayant accédé à une activité durable atteint sept sur dix à deux ans, selon les travaux cités par l’Unédic. Ce sont des mesures d’accès à l’emploi, non la preuve que tous ces emplois durent indéfiniment.

Les autres indicateurs racontent encore autre chose. Parmi les personnes entrées en 2023, 36 % ont bénéficié de la prime de reclassement liée, sous conditions, à une reprise d’emploi durable suffisamment rapide. Ce n’est pas le taux général de retour à l’emploi. Et seuls 32 % des adhérents de la même année ont suivi une formation pendant le CSP, un recours qui a reculé sur les dernières cohortes complètement observées. L’accès à une formation n’est ni systématique ni, à lui seul, une garantie d’embauche.

Un dispositif coûteux, mais un calcul financier particulier

L’Unédic présente enfin le CSP comme globalement équilibré sur le plan financier. La formule mérite d’être lue jusqu’au bout : les dépenses du dispositif ont dépassé 2,08 milliards d’euros en 2025, contre 1,79 milliard en 2024. Son calcul compare ensuite les allocations spécifiques à ce qui aurait été dépensé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), puis tient compte notamment des contributions de préavis versées par les employeurs. Selon cette méthode, le surcoût estimé pour 2025 est de 137 millions d’euros par rapport à l’indemnisation de droit commun. Ce n’est donc pas un coût nul, ni un bénéfice comptable de 2 milliards. Le rapport complet précise le périmètre de ce calcul.

Le dispositif a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2026. Son bilan 2025 apporte donc une indication utile sur l’ampleur des licenciements économiques accompagnés, sur les publics concernés et sur les moyens engagés. Pour savoir ce que deviendront effectivement les adhérents de 2025, il faudra en revanche attendre que leurs parcours puissent être observés avec le même recul que ceux des années précédentes.