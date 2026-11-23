L’OCDE constate une progression des recrutements fondés sur les compétences, avec une France particulièrement bien placée en Europe. Pour ceux qui ont appris leur métier sur le terrain ou souhaitent se reconvertir, plusieurs outils permettent déjà de faire reconnaître leurs capacités. Encore faut-il que les recruteurs les utilisent.

Savoir organiser une équipe, résoudre un problème technique, accueillir des clients difficiles ou respecter des consignes de sécurité : ces compétences ne figurent pas toujours sur un diplôme. Pourtant, elles peuvent être indispensables pour exercer un métier. Et lorsqu’un candidat change de secteur, elles sont parfois tout ce qu’il peut présenter.

C’est précisément ce décalage que les approches de recrutement fondées sur les compétences cherchent à corriger.

Dans son rapport A Skills-First Labour Market, l’OCDE observe que plusieurs pays accordent davantage d’importance aux aptitudes réellement maîtrisées, au-delà des qualifications scolaires. La France apparaît parmi les pays les mieux préparés à cette évolution, avec un score de 0,69 sur 1 dans l’indice international établi pour 2025.

Pour les personnes éloignées des parcours scolaires classiques, la question est cependant très concrète : comment convaincre un employeur quand le CV ne raconte pas toute l’histoire ?

Être recruté sur des exercices plutôt que sur un CV

La réponse existe déjà, en partie, chez France Travail. Sa méthode de recrutement par simulation, ou MRS, permet d’évaluer les candidats sans prendre leur diplôme ou leur expérience dans le métier comme premier critère de sélection.

Le principe consiste à identifier les capacités nécessaires pour occuper un poste, puis à construire des exercices qui les reproduisent par analogie. Il peut s’agir de maintenir son attention, de suivre des instructions précises, de travailler avec d’autres ou de réaliser des tâches dans un certain rythme.

Les personnes intéressées participent d’abord à une réunion d’information, puis à une séance d’évaluation. Celles dont les habiletés correspondent aux attentes peuvent ensuite passer un entretien de motivation avec l’entreprise.

Le dispositif est particulièrement intéressant pour quelqu’un qui souhaite changer de métier. Des capacités acquises ailleurs, y compris dans la vie personnelle, peuvent devenir utiles dans un nouvel environnement professionnel.

Il ne s’applique cependant pas automatiquement à toutes les offres. Le recrutement par simulation suppose qu’une entreprise choisisse cette méthode avec France Travail.

La VAE permet de donner un diplôme à une expérience

Autre situation : une personne exerce depuis des années un métier, mais ne possède pas la certification qui correspond à son niveau de pratique.

La validation des acquis de l’expérience peut alors offrir une voie différente. Elle permet d’obtenir une certification reconnue à partir d’une expérience dont les acquis sont évalués dans le cadre d’un parcours de validation.

Au 12 novembre 2026, la plateforme officielle France VAE indiquait que 2 042 certifications étaient accessibles à travers son service.

Cette démarche montre que compétences et diplômes ne sont pas forcément des adversaires. L’expérience peut précisément devenir un moyen d’accéder à une qualification. En revanche, la VAE n’est pas une délivrance automatique de diplôme : le candidat doit faire reconnaître les acquis correspondant à la certification visée.

Un Passeport de compétences pour montrer son parcours

Depuis le 22 juin 2026, un autre outil s’ajoute à ceux qui existaient déjà. Le Passeport de compétences, accessible depuis l’écosystème Mon Compte Formation, rassemble les informations relatives aux diplômes, formations, certifications et expériences professionnelles.

Son intérêt est de permettre à chacun de mieux présenter son parcours, notamment en produisant et en partageant des informations professionnelles vérifiées. Il est également possible d’ajouter des compétences acquises au travail, en formation ou dans d’autres activités.

Le candidat dispose ainsi d’un outil pour rendre ses acquis plus visibles auprès d’un recruteur, sans que cela signifie que toutes ses informations personnelles deviennent automatiquement accessibles aux entreprises.

La vraie difficulté reste de convaincre les employeurs

Ces dispositifs donnent des moyens supplémentaires aux candidats. Ils ne garantissent pourtant ni un entretien, ni une embauche.

L’OCDE met en garde contre une évolution purement affichée : retirer la mention d’un diplôme obligatoire dans une offre d’emploi ne suffit pas si l’entreprise continue, dans les faits, à privilégier les mêmes parcours.

Pour un demandeur d’emploi, la différence se joue donc au moment où une capacité peut être démontrée et réellement prise en compte. Une mise en situation, une certification obtenue par l’expérience ou un parcours professionnel mieux documenté peuvent ouvrir des possibilités.

Le diplôme restera essentiel pour de nombreux métiers. Mais il n’a pas à être la seule preuve qu’une personne est capable de travailler.