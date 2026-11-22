Un récapitulatif de chiffre d’affaires peut désormais être insuffisant pour faire régulariser son allocation chômage. Les micro-entrepreneurs qui perçoivent l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et travaillent avec une plateforme numérique prélevant leurs cotisations sociales doivent transmettre à France Travail une attestation spécifique de l’Urssaf. Cette consigne, détaillée le 17 novembre 2026 par Service Public, concerne le paiement définitif de l’allocation.

Pourquoi l’ancien récapitulatif de chiffre d’affaires ne suffit plus

Depuis octobre 2026, certaines plateformes volontaires déclarent à l’Urssaf le chiffre d’affaires réalisé par leurs micro-entrepreneurs et prélèvent directement les cotisations sociales correspondantes. Le dispositif doit être généralisé à toutes les plateformes concernées le 1er janvier 2027. Parmi les participantes à la première phase figurent notamment Uber Eats, Wecasa, Student Pop et Les Sherpas, selon le calendrier publié par Service Public.

Pour les personnes qui cumulent cette activité avec l’ARE, la difficulté est documentaire. Le récapitulatif habituel de déclaration mensuelle ou trimestrielle ne reprend pas le chiffre d’affaires déclaré directement par la plateforme. Or France Travail doit disposer des revenus d’activité pertinents pour régulariser l’allocation. L’attestation de déclaration de chiffre d’affaires délivrée par l’Urssaf rassemble les montants transmis par la plateforme et ceux que l’indépendant a déclarés lui-même. C’est cette pièce que l’administration demande désormais aux allocataires concernés.

Le prélèvement effectué par une plateforme ne dispense pas l’entrepreneur de déclarer les recettes obtenues en dehors de celle-ci ni d’acquitter les cotisations correspondantes. Cette distinction est essentielle lorsque plusieurs canaux d’activité se côtoient : le justificatif à transmettre doit refléter l’ensemble du chiffre d’affaires déclaré pour la période considérée.

Où télécharger l’attestation et comment l’envoyer

Le document se trouve dans l’espace personnel du site autoentrepreneur.urssaf.fr, sous « Mes documents », puis « Mes attestations ». D’après Service Public, l’attestation est disponible au plus tard entre le 11 et le 15 du mois. Avant son envoi, il faut vérifier qu’elle comprend à la fois le chiffre d’affaires déclaré personnellement à l’Urssaf et celui transmis par la ou les plateformes.

Pour communiquer un justificatif, France Travail prévoit une transmission lors de l’actualisation ou, ensuite, depuis l’espace personnel : « Mes échanges avec France Travail », « Transmettre un document », puis le contexte « Actualisation – changement de situation ». L’actualisation mensuelle de la situation professionnelle demeure nécessaire. Le versement et la régularisation de l’ARE dépendent des déclarations et justificatifs transmis selon le régime de l’allocataire.

Cette exigence ne s’applique donc pas indistinctement à tous les micro-entrepreneurs : elle vise ceux qui perçoivent l’ARE et exercent par l’intermédiaire d’une plateforme appliquant le prélèvement à la source. La généralisation prévue pour janvier 2027 donnera à cette vérification une portée plus large, dans des secteurs qui ne se limitent pas à la livraison ou aux services à domicile.