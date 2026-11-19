Le 18 novembre 2026, Roland Lescure a défendu sur LCI une hausse de 1,6 % du SMIC au 1er décembre, tout en évoquant un risque pour l’emploi finalement revu à la baisse par Bercy. Interrogé sur les patrons du CAC 40, il a aussi jugé certaines rémunérations « indécentes ».

Vingt-quatre euros nets de plus par mois environ : c’est le gain annoncé pour une personne à temps plein rémunérée au SMIC lors de sa revalorisation au 1er décembre. Le minimum légal doit atteindre près de 1 502 euros nets, selon le gouvernement. Mais les salariés dont la rémunération dépasse déjà ce seuil n’obtiendront pas tous la même augmentation. Sur LCI, mercredi 18 novembre, Roland Lescure a renvoyé leur situation aux négociations salariales menées dans les branches et dans les entreprises.

L’entretien du ministre de l’Économie intervient neuf jours après la conférence sociale organisée à Matignon. L’exécutif a décidé d’anticiper la hausse automatique attendue du SMIC et d’ajouter un coup de pouce de 0,6 point, portant la revalorisation annoncée à 1,6 %. Le ministre défend ce choix au nom du pouvoir d’achat, tout en avertissant qu’une augmentation des coûts salariaux peut peser sur les décisions d’embauche.

Au-dessus du SMIC, l’augmentation dépend du salaire et des accords

Le SMIC constitue un plancher légal. Dès qu’il augmente, un employeur doit au minimum garantir le nouveau montant horaire à chaque salarié concerné, y compris lorsque la grille salariale d’une convention collective prévoit temporairement un montant inférieur. En revanche, un employé déjà payé au-dessus de ce niveau ne bénéficie pas automatiquement de la même progression en pourcentage.

Les conventions collectives peuvent prévoir des minima correspondant aux catégories de métiers et aux qualifications. Les partenaires sociaux peuvent négocier leur relèvement, tout comme les entreprises peuvent discuter d’augmentations générales ou individuelles. Le salaire contractuel et les règles conventionnelles continuent de s’appliquer. Service Public détaille le fonctionnement du SMIC et les conditions de sa revalorisation.

Lors de la conférence sociale du 9 novembre, Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, a lancé un calendrier de discussions pour faire progresser les rémunérations. Le 18 novembre, Lescure rappelle cette orientation : l’augmentation du salaire minimum doit s’accompagner d’un dialogue social pour les personnes qui gagnent davantage. Le contenu et la portée des éventuelles revalorisations dépendront des accords de branche et des décisions prises dans les entreprises.

La question touche particulièrement les premiers échelons. Lorsqu’un salaire minimum conventionnel se rapproche du SMIC, les différences de rémunération entre niveaux de qualification peuvent diminuer. Une renégociation des grilles permettrait de les rétablir, mais son résultat dépend de chaque branche et des décisions des partenaires sociaux.

Bercy corrige la prévision d’emplois menacés

Interrogé par Amélie Carrouër sur les 250 000 suppressions d’emplois redoutées par Patrick Martin, président du Medef, Roland Lescure évalue d’abord le risque à 30 000 ou 40 000 emplois. Il présente cette fourchette comme issue des calculs du gouvernement et insiste sur la croissance économique, déterminante selon lui pour donner aux entreprises les moyens d’augmenter les salaires.

Le ministère de l’Économie publie ensuite un rectificatif, ramenant le chiffre à 20 000 emplois potentiellement détruits. Il s’aligne sur la fourchette de 5 000 à 20 000 emplois que Jean-Pierre Farandou avait attribuée aux estimations de la Dares le 9 novembre, comme le rapportent LCP et TF1 Info.

Le ministre rattache le risque au coût du travail et à d’éventuelles embauches moins nombreuses. L’estimation de Bercy correspond à une projection sur l’emploi, non à une liste de licenciements annoncés. Elle entre dans le débat sur le montant du salaire minimum et sur les moyens d’aider les employeurs à absorber les revalorisations.

Sur les grands patrons, Lescure reconnaît des rémunérations « indécentes »

Autre question soulevée sur LCI le 18 novembre : les écarts entre les rémunérations des dirigeants et celles des salariés. Le cabinet Proxinvest vient de publier ses données sur les patrons du CAC 40. En 2025, leur rémunération totale moyenne atteint 7,5 millions d’euros, soit 91 fois celle des salariés de leurs groupes, en hausse de 16 % en un an.

Interrogé sur ce montant, Roland Lescure reconnaît un problème et estime que certaines rémunérations sont « indécentes » dans le contexte actuel. Il demande cependant de ne pas juger toutes les entreprises à partir d’une moyenne unique. Sa réaction a été diffusée par TF1 Info.

Dans son bilan des écarts de rémunération, Social Mag relevait que les montants attribués aux patrons du CAC 40 ont progressé de 75,5 % entre 2014 et 2025, contre 36,1 % pour leurs salariés, selon Proxinvest. Les rémunérations patronales comprennent notamment salaires fixes, bonus et actions, et ne correspondent pas à un salaire net mensuel comparable à celui d’un salarié au SMIC.

Le ministre évoque une meilleure diffusion des résultats des entreprises vers les rémunérations des employés et les dispositifs d’intéressement et de participation. Il ne présente pas, dans cette interview, de nouveau plafond de rémunération pour les dirigeants. Les discussions salariales prévues après la conférence sociale doivent désormais déterminer si les augmentations dépassent le seul minimum légal.