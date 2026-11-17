Plusieurs années d’expérience ne mettent pas les candidats à l’écart du ralentissement des offres dans les métiers exposés à l’intelligence artificielle. C’est l’un des enseignements de l’indicateur AI-LERT, présenté le 17 novembre par Coface et l’Observatoire des emplois menacés et émergents.

Un écart de recrutement, pas un décompte de licenciements

Les chercheurs comparent les annonces déposées auprès de France Travail pour des métiers plus ou moins exposés, au sein d’un même secteur. Au troisième trimestre 2026, dix points supplémentaires d’exposition à l’IA sont associés à une évolution des offres inférieure de 12,4 %, par rapport à la situation précédant ChatGPT.

Ce résultat ne mesure pas des suppressions de postes. Les auteurs précisent qu’ils ne peuvent isoler la contribution propre de l’IA. Une association statistique entre exposition et recul des annonces ne suffit donc pas à attribuer chaque embauche abandonnée à un logiciel.

Les postes expérimentés sont également concernés

Le ralentissement apparaît dans toutes les catégories d’expérience examinées, y compris au-delà de quatre ans. Les écarts entre ces catégories ne sont toutefois pas statistiquement significatifs : on ne peut en déduire un classement certain des profils les plus touchés.

Les fonctions administratives, comptables, informatiques et commerciales figurent parmi les activités concernées. L’étude envisage notamment des ajustements par report d’embauche ou non-remplacement d’un départ.

Ce que cela change pour une recherche d’emploi

Pour une personne qui souhaite changer d’entreprise, le nombre d’offres accessibles et la sécurité du poste actuellement occupé sont deux questions différentes. Un marché moins ouvert peut compliquer une mobilité sans que l’employeur actuel annonce une réduction d’effectifs. À l’inverse, une entreprise peut transformer les missions d’un poste sans faire disparaître son intitulé.

L’expérience demandée dans une annonce ne dit pas non plus quelles tâches seront confiées au futur salarié. Lors d’un entretien, préciser la place des outils automatisés, les responsabilités de contrôle et les compétences attendues permet de comprendre le travail proposé. L’indicateur décrit une tendance collective ; il ne prédit pas le devenir d’une candidature ni celui d’une carrière individuelle.