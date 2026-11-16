Travailler au Royaume-Uni après le Brexit : un nouvel accord pour les jeunes encore en négociation

Les Britanniques et les Européens pourraient retrouver un dispositif pour séjourner, étudier ou travailler temporairement de part et d’autre de la Manche. À quatre jours du sommet du 20 novembre 2026, le nombre de places, les visas et les frais universitaires restent au centre des discussions.

Pour une jeune Française qui souhaite travailler quelques mois à Londres, un stage ou un séjour professionnel ne relève plus des mêmes règles qu’avant le Brexit. Depuis la fin de la libre circulation, les déplacements de longue durée et l’accès au travail dépendent de régimes migratoires distincts. Londres et Bruxelles négocient maintenant une voie spécifique pour les jeunes, mais les conditions précises qui permettraient d’en bénéficier ne sont pas encore arrêtées.

Le projet figure parmi les dossiers du sommet Royaume-Uni–Union européenne du 20 novembre 2026. Le Premier ministre Andy Burnham, qui défend un rapprochement avec Bruxelles, veut obtenir un paquet d’accords sur l’alimentation, le climat et les échanges entre jeunes. La mobilité est cependant la partie la plus disputée. Reuters rapporte le 16 novembre que les discussions sur les volumes de participants et les frais universitaires pourraient déborder de plusieurs mois après le sommet.

Un visa spécifique pour vivre et travailler temporairement

Le principe est inscrit dans le document commun négocié lors du sommet de mai 2025. Les deux parties y envisagent un programme équilibré permettant des activités variées : emploi, études, séjour au pair, volontariat ou voyage. L’objectif est de créer une voie de visa dédiée, pour une durée limitée et un nombre de participants jugé acceptable de part et d’autre.

Le projet répond à une difficulté très concrète. Un étudiant peut avoir besoin d’un stage dans une entreprise britannique sans envisager une installation permanente. Un jeune professionnel peut souhaiter travailler quelque temps dans un autre pays avant de revenir. Les possibilités existantes ne couvrent pas tous ces parcours, et les démarches migratoires peuvent être coûteuses ou complexes. Une autorisation temporaire conçue pour les jeunes rendrait ces mobilités plus faciles à organiser.

L’âge et la durée exacts du programme actuel ne sont pourtant pas définitivement fixés. La Commission européenne avait présenté en avril 2024 une première proposition pour les 18-30 ans, avec des séjours pouvant aller jusqu’à quatre ans. Ce premier projet avait été rejeté par le gouvernement conservateur britannique et par l’opposition travailliste de l’époque. La bibliothèque de la Chambre des communes, dans une synthèse du 9 novembre 2026, rappelle que l’initiative négociée depuis 2025 est un dispositif plus ciblé, dont les modalités restent à établir.

Plafond de participants et santé : les conditions discutées

Londres défend un plafond annuel pour maîtriser les arrivées, tandis que les représentants de l’Union ont privilégié d’autres mécanismes de suivi. Selon les informations recensées par la Chambre des communes, des discussions ont porté sur un plafond inférieur à 50 000 jeunes entrant au Royaume-Uni chaque année. Il s’agit d’une position britannique rapportée au cours des négociations, pas d’un quota définitivement convenu avec l’UE.

Le gouvernement britannique souhaite également que les bénéficiaires du futur programme ne puissent pas accéder aux prestations sociales ordinaires ni faire venir des personnes à charge grâce à ce seul visa. Une autre question concerne la surtaxe sanitaire acquittée par certains demandeurs de visa pour bénéficier du système de santé britannique, le NHS. Une exonération demandée par Bruxelles diminuerait le coût d’un séjour ; son éventuelle portée reste à négocier.

Ces discussions intéressent directement les jeunes salariés et les familles. Le prix d’un visa, l’assurance ou la couverture santé, la durée autorisée et la possibilité d’accepter un emploi feront la différence entre un séjour réellement accessible et une opportunité théorique. Tant que l’accord n’a pas fixé ces points, il serait prématuré de réserver un départ ou d’engager des dépenses en supposant que les nouvelles règles s’appliqueront à une date donnée.

Les frais universitaires menacent de retarder le compromis

Les études supérieures constituent l’autre grand point de friction. Depuis le Brexit, beaucoup d’étudiants européens qui s’inscrivent dans une université britannique acquittent les frais internationaux, généralement nettement plus élevés que les tarifs réservés aux étudiants nationaux. Bruxelles demande que les jeunes Européens puissent bénéficier de frais plus favorables dans le cadre du rapprochement.

Une telle mesure intéresserait les familles européennes mais diminuerait les recettes tirées par les universités britanniques d’une partie de leurs étudiants étrangers. Selon la synthèse parlementaire du 9 novembre, Londres a étudié des mécanismes de compensation financière pour les établissements et cherche, en échange, à obtenir une place dans certaines initiatives industrielles européennes, notamment le programme dit « Made in Europe ». Les désaccords portent donc aussi sur le financement des universités et la politique industrielle.

Le nouvel accord de mobilité ne doit pas être confondu avec le retour britannique dans Erasmus+. Social Mag a déjà présenté cette autre voie d’échanges. La participation britannique à Erasmus+ pour l’année universitaire 2027-2028 fait l’objet d’un accord distinct annoncé en décembre 2025, selon la Chambre des communes. Erasmus+ finance des parcours d’éducation et de formation ; le futur programme de « youth experience » vise plus largement des séjours individuels de travail, d’études et de découverte.

Pour les jeunes intéressés, la prochaine étape utile sera la publication des règles définitives : âge éligible, nationalités concernées, durée, prix des visas, critères de candidature et date d’ouverture. Les services internationaux des universités et les sites gouvernementaux d’immigration resteront les interlocuteurs à consulter avant tout projet concret.