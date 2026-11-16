À Maredsous, un incendie a interrompu le premier week-end du marché de Noël

Le marché de Noël et le centre d’accueil de l’abbaye belge ont été évacués dimanche 15 novembre. Pour les familles qui avaient prévu de s’y rendre, l’avis de fermeture et le calendrier des prochains week-ends donnent deux indications distinctes.

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À Maredsous, un incendie a interrompu le premier week-end du marché de Noël © Social Mag
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Le marché de Noël de Maredsous venait d’ouvrir vendredi 13 novembre à Denée, dans la commune belge d’Anhée. Dimanche, un incendie a contraint l’organisateur à évacuer les lieux. Dans son avis aux visiteurs daté du 15 novembre, l’abbaye a annoncé la fermeture pour toute la journée de deux espaces habituellement fréquentés par les familles : le marché et le centre d’accueil.

Le feu s’est déclaré en fin de matinée. Cinq personnes ont été blessées, dont trois grièvement, selon le bilan rapporté dimanche par Le Parisien. Les secours sont intervenus sur place et le bourgmestre s’est rendu à l’abbaye. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l’incendie.

Pour les visiteurs qui envisageaient le déplacement depuis la France, la date à surveiller est désormais celle du vendredi 20 novembre. C’est la prochaine journée de marché inscrite au calendrier de l’organisateur. L’avis publié après l’incendie porte sur le dimanche 15 et annonce de nouvelles informations en cas d’évolution. Il ne confirme pas à lui seul la reprise de l’accueil du public vendredi.

Cette quatorzième édition devait réunir plus de soixante chalets pendant six week-ends, jusqu’au 20 décembre. La patinoire fait l’objet d’un calendrier séparé : une date affichée pour le patinage en semaine ne correspond donc pas à une journée d’ouverture des stands.

Pour les week-ends de marché, le plan de circulation publié par l’abbaye prévoit un accès en sens unique depuis la N961, la route de la Molignée. Ce dispositif doit notamment laisser un passage aux secours. L’abbaye précise aussi que ses propres parkings sont gratuits, alors que des terrains privés situés aux alentours peuvent être payants.

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