Au Havre, d’anciens bébés prématurés retrouvent leur place à l’hôpital, cette fois en portraits

Le 17 novembre, le hall de l’hôpital Jacques Monod accueillera les portraits d’anciens petits patients. Dans le service de néonatologie, les familles qui y séjournent aujourd’hui auront une autre occasion de garder un souvenir avec leur bébé.

Photo of author
La Rédaction
Publié le
Lecture : < 1
0
9f6aed65 Bonnet Neonatologie Fauteuil
Au Havre, d’anciens bébés prématurés retrouvent leur place à l’hôpital, cette fois en portraits © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Les portraits ont été pris en septembre, lors d’une séance baptisée « Photo des héros ». Les enfants photographiés ont en commun d’avoir été soignés à l’hôpital Jacques Monod. Mardi 17 novembre, leurs visages seront exposés toute la journée dans le hall nord, a annoncé le Groupe hospitalier du Havre. À partir de 14 heures, les visiteurs pourront y rencontrer Tania Brunel. Elle intervient à l’antenne locale de SOS Préma en tant que parent bénévole.

Deux dates se côtoient cette année. La Journée mondiale de la prématurité a eu lieu dimanche 15 novembre. L’Organisation mondiale de la santé a choisi de mettre l’accent sur la continuité du suivi des enfants, y compris après leur sortie de l’unité de soins. Le rendez-vous des familles au Havre, lui, est fixé au mardi suivant.

Ce même mardi, les soignants de pédiatrie néonatale entameront trois journées consacrées au peau à peau avec les parents des enfants actuellement hospitalisés. Pour la troisième année consécutive, l’équipe participe au défi proposé par SOS Préma aux services de néonatologie volontaires en France. Il se poursuivra jusqu’au jeudi 19 novembre. Le geste mis à l’honneur est celui d’un parent qui accueille son bébé directement contre sa peau, avec l’accompagnement des soignants.

À l’issue du défi, les photos changeront de destinataires. L’hôpital prévoit de proposer aux parents présents de faire photographier ce moment passé avec leur nouveau-né. Cette fois, chacun pourra choisir d’en garder une trace pour sa famille.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Boire de l'eau à table : des gastro-entérologues découvrent que ça ne dilue pas la digestion, c'est l'inverse qui se passe
Actualités Santé

Boire de l’eau à table : des gastro-entérologues découvrent que ça ne dilue pas la digestion, c’est l’inverse qui se passe

« On n'y croyait plus » : des chercheurs reprogramment une protéine clé de la tique et relancent la course au vaccin contre Lyme
Actualités Santé

« On n’y croyait plus » : des chercheurs reprogramment une protéine clé de la tique et relancent la course au vaccin contre Lyme

C5cc0181 Rappel Kettlebell Noz Action
Actualités SantéConsommationDroits des consommateurs

Des poids de musculation rappelés chez Noz portent les mêmes codes-barres qu’un ancien rappel chez Action

09c15bb7 Grippe Aviaire Seine Maritime
Actualités SantéSociété

Grippe aviaire : une basse-cour contaminée en Seine-Maritime, ce que les propriétaires de volailles doivent savoir

Sédentaire à 70 ans, il se force à marcher 3 fois par semaine : un an plus tard, son neurologue n'en revient pas
Actualités Santé

Sédentaire à 70 ans, il se force à marcher 3 fois par semaine : un an plus tard, son neurologue n’en revient pas

L'Espagne accorde un congé maladie pour la ménopause dès décembre : pourquoi les gynécologues français demandent la même chose
Actualités Santé

L’Espagne accorde un congé maladie pour la ménopause dès décembre : pourquoi les gynécologues français demandent la même chose

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly