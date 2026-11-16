Au Havre, d’anciens bébés prématurés retrouvent leur place à l’hôpital, cette fois en portraits

Les portraits ont été pris en septembre, lors d’une séance baptisée « Photo des héros ». Les enfants photographiés ont en commun d’avoir été soignés à l’hôpital Jacques Monod. Mardi 17 novembre, leurs visages seront exposés toute la journée dans le hall nord, a annoncé le Groupe hospitalier du Havre. À partir de 14 heures, les visiteurs pourront y rencontrer Tania Brunel. Elle intervient à l’antenne locale de SOS Préma en tant que parent bénévole.

Deux dates se côtoient cette année. La Journée mondiale de la prématurité a eu lieu dimanche 15 novembre. L’Organisation mondiale de la santé a choisi de mettre l’accent sur la continuité du suivi des enfants, y compris après leur sortie de l’unité de soins. Le rendez-vous des familles au Havre, lui, est fixé au mardi suivant.

Ce même mardi, les soignants de pédiatrie néonatale entameront trois journées consacrées au peau à peau avec les parents des enfants actuellement hospitalisés. Pour la troisième année consécutive, l’équipe participe au défi proposé par SOS Préma aux services de néonatologie volontaires en France. Il se poursuivra jusqu’au jeudi 19 novembre. Le geste mis à l’honneur est celui d’un parent qui accueille son bébé directement contre sa peau, avec l’accompagnement des soignants.

À l’issue du défi, les photos changeront de destinataires. L’hôpital prévoit de proposer aux parents présents de faire photographier ce moment passé avec leur nouveau-né. Cette fois, chacun pourra choisir d’en garder une trace pour sa famille.