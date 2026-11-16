Death Stranding 2 arrive sur le PlayStation Plus le 17 novembre, mais tous les abonnés n’y auront pas accès

Avant d’acheter Death Stranding 2: On the Beach sur PS5, les abonnés au PlayStation Plus ont intérêt à vérifier le nom de leur formule. Sony a annoncé le 10 novembre que la suite des aventures de Sam rejoindrait son catalogue le mardi 17 novembre. Un joueur déjà abonné à Extra ou à Premium pourra alors le télécharger sans payer le jeu à l’unité. L’abonnement Essential, lui, donne accès aux jeux mensuels, mais ne comprend pas ce catalogue.

Dans ce deuxième volet, Sam traverse l’Australie pour relier au réseau des territoires isolés. Sony réserve la version annoncée à la PS5. Dans un foyer encore équipé d’une PS4, deux autres nouveautés du même jour sont compatibles avec l’ancienne console : Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, une aventure de pirates avec Goro Majima, et Atomfall, un jeu de survie situé dans le nord de l’Angleterre. Toutes deux disposent aussi d’une version PS5, précise la sélection française publiée par PlayStation.

Passer d’Extra à Premium ne change donc rien pour qui veut simplement jouer à Death Stranding 2. La différence se voit ailleurs dans les ajouts du 17 novembre. Sony réserve notamment Soul Reaver 2 et Freedom Wars Remastered aux abonnés Premium. La fiche d’assistance de la marque détaille les catalogues ouverts avec chaque formule.

Reste une différence avec les jeux vendus en promotion sur le PlayStation Store. Télécharger un titre compris dans Extra ou Premium ne revient pas à l’acheter. Selon les conditions du service, l’accès suppose à la fois que l’abonnement reste actif et que le jeu figure toujours au catalogue. Même installé sur la console, il peut donc devenir inaccessible à son retrait du service. Sony donne ici une date d’arrivée pour Death Stranding 2, sans annoncer de date de sortie du catalogue.