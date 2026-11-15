Black Friday chez Darty : la mention « vendu par » change ce qui se passe après l’achat

Depuis le 13 novembre, Darty affiche ses offres de Black Friday en magasin et sur son site. En ligne, deux appareils identiques peuvent relever de vendeurs différents. Pour une baisse de prix comme pour une panne, cette ligne sur la fiche produit compte.

Photo of author
La Rédaction
Publié le
Lecture : 2 min
0
F9675124 Achat Grille Pain Marketplace
Black Friday chez Darty : la mention « vendu par » change ce qui se passe après l’achat © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Avant de commander un grille-pain ou un ordinateur sur darty.com, un clic sur le nom du vendeur permet de savoir à qui l’on achète l’appareil. La question prend un relief particulier avec la campagne de Black Friday lancée le 13 novembre. Certaines offres viennent de Darty, d’autres de commerçants qui utilisent sa place de marché. Le site sur lequel on règle la commande est pourtant le même.

Les conditions de la campagne donnent un exemple concret de cette différence. Si le prix d’un produit éligible baisse chez Darty pendant la période de garantie, l’acheteur peut demander la différence. L’enseigne exclut expressément les produits vendus sur sa place de marché. Trouver le même appareil moins cher chez un partenaire sur darty.com ne suffit donc pas à faire jouer l’offre.

Pour un achat effectué auprès de Darty, la comparaison porte sur une référence identique, vérifiable grâce au code EAN. Le produit doit faire partie de la campagne avec remise immédiate. Les promotions soumises à un code ou à l’achat conjoint d’un autre produit sont notamment exclues. Autre détail pour qui achète exclusivement en ligne : la différence est versée en carte cadeau valable dans les magasins Darty de France métropolitaine.

Qui contacter si l’appareil tombe en panne ?

Sur une fiche de la place de marché, le nom qui suit « vendu par » est cliquable. On y trouve les informations du commerçant et son évaluation. Le partenaire prend en charge la commande, de l’expédition au service après-vente. Darty indique que ses conseillers peuvent intervenir pour assister le client.

L’exclusion de l’offre de prix laisse intacte la garantie légale de conformité. Pour un appareil acheté auprès d’un professionnel partenaire, c’est à ce vendeur que l’on s’adresse si un défaut relevant de cette garantie apparaît. Les modalités de réclamation précisent que les frais de retour d’un produit défectueux pris en charge incombent au vendeur partenaire.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

F60f661f Table Pliante Attente Livraison
Consommation

En Suisse, elle attendait une table et un canapé de Micasa pour son déménagement. Elle a finalement récupéré son argent

40acc5c6 Tartine Charcuterie Foie
Consommation

Deux lots de saucisse de foie Ökoland rappelés en Allemagne sont remboursés sans ticket

652c302b Console Cadeau Famille
Consommation

Sur Switch, il sera bientôt possible d’offrir un jeu à un membre de sa famille

Adfc857f Valise Terminal Vol Annule
Consommation

Vol annulé après la panne américaine : un Paris–New York et son retour ne donnent pas toujours les mêmes droits

80df20df Fromage Cave Affinage Jura
Consommation

Un comté du Jura sacré à Cordoue après une égalité à trois

Bba69575 Depenses Menages Europe
Consommation

Budget des ménages en Europe : les communications progressent le plus, le logement pèse le plus lourd

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly