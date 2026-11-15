Black Friday chez Darty : la mention « vendu par » change ce qui se passe après l’achat

Avant de commander un grille-pain ou un ordinateur sur darty.com, un clic sur le nom du vendeur permet de savoir à qui l’on achète l’appareil. La question prend un relief particulier avec la campagne de Black Friday lancée le 13 novembre. Certaines offres viennent de Darty, d’autres de commerçants qui utilisent sa place de marché. Le site sur lequel on règle la commande est pourtant le même.

Les conditions de la campagne donnent un exemple concret de cette différence. Si le prix d’un produit éligible baisse chez Darty pendant la période de garantie, l’acheteur peut demander la différence. L’enseigne exclut expressément les produits vendus sur sa place de marché. Trouver le même appareil moins cher chez un partenaire sur darty.com ne suffit donc pas à faire jouer l’offre.

Pour un achat effectué auprès de Darty, la comparaison porte sur une référence identique, vérifiable grâce au code EAN. Le produit doit faire partie de la campagne avec remise immédiate. Les promotions soumises à un code ou à l’achat conjoint d’un autre produit sont notamment exclues. Autre détail pour qui achète exclusivement en ligne : la différence est versée en carte cadeau valable dans les magasins Darty de France métropolitaine.

Qui contacter si l’appareil tombe en panne ?

Sur une fiche de la place de marché, le nom qui suit « vendu par » est cliquable. On y trouve les informations du commerçant et son évaluation. Le partenaire prend en charge la commande, de l’expédition au service après-vente. Darty indique que ses conseillers peuvent intervenir pour assister le client.

L’exclusion de l’offre de prix laisse intacte la garantie légale de conformité. Pour un appareil acheté auprès d’un professionnel partenaire, c’est à ce vendeur que l’on s’adresse si un défaut relevant de cette garantie apparaît. Les modalités de réclamation précisent que les frais de retour d’un produit défectueux pris en charge incombent au vendeur partenaire.