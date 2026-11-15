Prisonniers en Ukraine et en Russie : Zelensky évoque le retour possible de 1 200 à 1 300 personnes de chaque côté

Après les discussions d’Abou Dhabi, le président ukrainien a donné samedi une première fourchette pour l’échange envisagé. Pour les familles qui attendent des nouvelles d’un proche, ce chiffre laisse ouvertes deux questions essentielles : qui pourra rentrer et quand ?

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La Rédaction
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Prisonniers en Ukraine et en Russie : Zelensky évoque le retour possible de 1 200 à 1 300 personnes de chaque côté © Social Mag
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À Kiev, samedi 14 novembre, Volodymyr Zelensky a avancé un chiffre que les négociateurs n’avaient pas donné à la sortie des pourparlers d’Abou Dhabi. Selon le président ukrainien, les discussions avec la Russie portent sur un échange de 1 200 à 1 300 prisonniers dans chacun des deux camps. Cette fourchette, rapportée par l’agence Anadolu à l’issue de sa conférence de presse, correspond au nombre de personnes dont le retour est envisagé. Elle ne permet encore à aucune famille de savoir si son proche en fera partie.

Les délégations russe et ukrainienne s’étaient entendues sur le principe d’un échange lors de deux journées de discussions sous médiation américaine, les 10 et 11 novembre. À Dublin, où il a ensuite rencontré les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, le président ukrainien avait dit espérer le plus important échange depuis le début de la guerre. Le compte rendu de la présidence ukrainienne publié le 13 novembre ne donnait ni nombre ni date de retour. La déclaration de samedi précise l’ampleur espérée de l’opération, sans en fixer le calendrier.

Pour une famille sans nouvelles, une démarche existe déjà

La perspective d’un échange laisse aussi dans l’attente les familles qui ignorent si la personne recherchée est détenue. Le bureau de l’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge recueille les demandes relatives à ce conflit. Il intervient notamment lorsqu’une personne a été capturée, a disparu ou a fui son domicile et perdu le contact avec ses proches.

Depuis la France, un membre de la famille peut s’adresser au service de rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge française, quelle que soit sa nationalité ou sa situation administrative. Cette démarche gratuite sert à rechercher la personne et à rétablir le contact. Elle peut être engagée indépendamment des négociations. Les renseignements les plus utiles à préparer sont l’identité du proche et les circonstances précises du dernier contact.

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