Grève du 17 novembre en Gironde : une mairie demande un pique-nique, une autre le refuse

À Saint-Loubès, trois écoles demandent aux familles de prévoir le déjeuner de mardi. À Villenave-d’Ornon, les parents ne peuvent pas glisser de repas dans le cartable. Les deux communes ont précisé comment elles comptent organiser la pause de midi.

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Grève du 17 novembre en Gironde : une mairie demande un pique-nique, une autre le refuse © Social Mag
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Préparer un sandwich lundi soir serait une bonne idée pour certaines familles de Saint-Loubès et une erreur pour celles de Villenave-d’Ornon. Dans ces deux communes de Gironde, les consignes publiées pour la grève du mardi 17 novembre diffèrent jusqu’au contenu du sac d’école. À Saint-Loubès, elles changent même d’un établissement à l’autre.

À la maternelle L’Île Bleue, le repas doit être servi comme d’habitude. En revanche, à la maternelle Jean de la Fontaine et dans les écoles élémentaires Hector Ducamp et Paul-Jean Toulet, la mairie de Saint-Loubès demande de prévoir un pique-nique. Le mouvement s’annonçant particulièrement suivi, elle invite les parents qui le peuvent à faire déjeuner leur enfant à la maison. Dans ces quatre écoles, l’accueil périscolaire du matin et du soir reste annoncé aux horaires habituels. Le bus scolaire doit également circuler normalement.

À Villenave-d’Ornon, le repas froid vient de la commune

À quelques kilomètres de là, Villenave-d’Ornon a précisé ses règles le 13 novembre. La commune prévoit de maintenir les activités de restauration et l’accueil périscolaire. Si les agents de la cuisine centrale font grève, le repas habituel ne pourra toutefois pas être assuré. Dans certaines écoles, la municipalité pourra distribuer un repas froid, à condition d’avoir suffisamment de personnel pour encadrer les enfants.

Cette distribution éventuelle relève de la ville. Les parents ne peuvent pas fournir eux-mêmes de pique-nique, précise la mairie, qui invoque notamment la responsabilité sanitaire et la chaîne du froid. Pour connaître la situation de leur école, les familles peuvent consulter les mots dans le cahier, les affiches sur place et les mises à jour municipales.

Une dernière distinction compte pour organiser le mardi. Le service minimum d’accueil que mentionne Villenave-d’Ornon concerne le temps scolaire quand au moins un quart des enseignants d’une école sont grévistes. Sa mise en place ne dit donc pas quel repas sera servi à midi. C’est bien l’information propre à la restauration de l’école qu’il faut chercher avant de préparer le cartable.

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