Fonction publique : combien vaut un point de plus sur la fiche de paie ?

Sur le bulletin de paie d’un fonctionnaire, il faut chercher la ligne « indice majoré ». C’est le nombre qui sert à calculer son traitement de base. Vendredi 13 novembre, à Matignon, le gouvernement a proposé d’augmenter ce nombre pour les premiers échelons des grilles de rémunération. Un agent situé plus haut dans la grille ne peut donc pas en déduire qu’il touchera, lui aussi, une augmentation.

Le calcul tient en une multiplication. À temps complet, le traitement brut mensuel correspond à l’indice majoré multiplié par la valeur mensuelle du point, soit environ 4,92 euros, comme l’explique le portail de la fonction publique. Un point de plus représente ainsi environ 59 euros bruts sur une année complète. Deux points représenteraient environ 9,85 euros bruts par mois. Ces exemples donnent un ordre de grandeur, avant cotisations.

Combien de points chaque agent gagnerait-il ? Le communiqué du 13 novembre désigne les agents les moins rémunérés, sans publier de barème échelon par échelon. La distinction compte pour deux collègues exerçant le même métier à des stades différents de leur carrière. Augmenter la valeur du point ferait évoluer le traitement de tous ceux dont la rémunération en dépend. Ajouter des points à certains échelons permet de cibler la hausse.

À quoi correspondent les 260 euros annoncés ?

Ce chiffre figure bien dans les annonces de Matignon, mais il se rattache au Smic. Le gouvernement annonce une revalorisation de 1,6 % au 1er décembre et estime à 260 euros bruts par an le gain moyen pour les agents publics concernés par ce relèvement. Ce montant annuel ne permet donc de prévoir ni le versement de décembre ni le gain lié aux futurs points supplémentaires.

Le gouvernement chiffre à près de 1,3 million le nombre d’agents concernés par l’ensemble de ses mesures de pouvoir d’achat. Pour les carrières, il propose un mois de discussions sur les grilles, les perspectives d’avancement et les droits à pension. C’est le même mécanisme d’échelons qui était au cœur du débat sur le gel des promotions. Pour chiffrer la hausse individuelle, la donnée à attendre reste le nouvel indice attribué à chaque échelon.