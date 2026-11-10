Fonction publique : le gel des promotions toucherait les carrières, pas seulement le point d’indice

Un gel du point d’indice ne signifie pas qu’un fonctionnaire ne peut plus progresser dans sa carrière. C’est précisément cette différence que met en lumière la proposition présentée lundi 9 novembre par la Cour des comptes : suspendre pendant un an les avancements et promotions des agents publics. L’institution estime qu’une telle mesure permettrait d’économiser 3,8 milliards d’euros en 2027.

La proposition figure dans la contribution au rétablissement des finances publiques, un ensemble de 18 pistes budgétaires dont le rendement théorique est estimé entre 32 et 38 milliards d’euros. Ces pistes ne sont pas des décisions gouvernementales : leur application demanderait des choix politiques et, selon les mesures, des modifications des règles en vigueur.

Deux manières très différentes de faire évoluer une rémunération

Le point d’indice sert au calcul d’une part essentielle du traitement indiciaire. Lorsqu’il est revalorisé, il modifie la valeur de référence appliquée à la grille. Mais même sans revalorisation générale, un agent peut obtenir une rémunération plus élevée au fil des échelons, selon les règles de son corps ou de son cadre d’emplois. Il peut aussi changer de grade à l’occasion d’une promotion.

La Cour vise cette deuxième source de progression, appelée « glissement vieillesse-technicité » : la rémunération augmente au cours de la carrière, notamment grâce à l’ancienneté et aux promotions. Une suspension toucherait donc des perspectives d’évolution individuelles, pas uniquement un indice commun à tous. Les effets pratiques dépendraient des catégories d’agents concernées et des éventuelles exceptions ; aucun texte ne permet aujourd’hui d’affirmer que tous les changements de grade seraient effectivement bloqués.

La présentation du rapport publiée le 9 novembre rappelle que le gel de la valeur du point depuis 2023 n’a pas empêché la masse salariale publique d’atteindre environ 370 milliards d’euros en 2025. La Cour estime donc nécessaire d’agir aussi sur les mécanismes de carrière si l’objectif est de réduire fortement la progression des dépenses de personnel.

Une piste déjà contestée, sans changement immédiat pour les agents

Plusieurs syndicats voient dans cette suspension un risque pour les perspectives de carrière et le pouvoir d’achat. La FSU et Force ouvrière ont publiquement critiqué la proposition. Le gouvernement, selon les informations rapportées le 10 novembre, n’a pas choisi de porter cette mesure dans le cadre de la préparation budgétaire. Cela ne préjuge pas des débats parlementaires ultérieurs, mais ne constitue pas non plus un début d’application.

Le sujet intervient à quelques jours d’un rendez-vous entre les organisations syndicales de la fonction publique et le premier ministre, annoncé pour vendredi 13 novembre. Sur le volet institutionnel, une analyse de la recommandation et de son chiffrage a déjà été publiée ; la question concrète pour les salariés publics reste désormais celle des décisions qui seront, ou non, proposées dans les textes.

En attendant, les règles actuelles d’avancement continuent de s’appliquer. Les agents n’ont pas à supposer qu’une progression prévue dans leur carrière vient d’être annulée sur la base de ce seul rapport.