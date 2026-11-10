Violences économiques intrafamiliales : la Banque de France appelle à mieux repérer l’emprise

Une rencontre consacrée aux violences économiques intrafamiliales a été mise en avant le 9 novembre 2026 par la Banque de France. L’institution rappelle que le contrôle de l’argent peut devenir un instrument d’emprise au sein de la famille, notamment lors d’une séparation. Cette forme de violence, souvent peu visible, concerne l’accès aux ressources autant que la possibilité de décider librement de leur utilisation.

Quand l’accès à l’argent devient un moyen de contrôle

Priver une personne de l’accès à ses propres ressources, surveiller ses dépenses ou imposer des décisions financières peut compromettre son autonomie. Dans sa publication du 9 novembre, la Banque de France décrit des situations dans lesquelles la maîtrise de l’argent crée une dépendance, voire une domination. Elle souligne particulièrement les conséquences possibles au moment des ruptures familiales. Ces mécanismes ne se réduisent pas à un problème de gestion du budget : ils peuvent restreindre les choix quotidiens et la liberté d’action.

La distinction est essentielle. Des difficultés financières dans un ménage ne prouvent pas, en elles-mêmes, l’existence de violences. C’est la dimension de contrôle, de contrainte ou de privation d’autonomie qui doit être examinée. La Banque de France ne publie pas, à cette occasion, de nouveau décompte national des victimes : présenter la rencontre comme la preuve d’une hausse chiffrée du phénomène serait donc trompeur.

Banques, associations et acteurs publics appelés à travailler ensemble

La matinée d’échanges organisée par la Banque de France a réuni plusieurs intervenants autour de questions concrètes : comment reconnaître les signes d’emprise économique, prévenir ces situations et mieux orienter les personnes concernées. L’institution inscrit ces travaux dans ses missions d’inclusion et d’éducation financières. Les tables rondes ont examiné les dispositifs déjà existants et la nécessité d’une action coordonnée entre établissements financiers, associations et institutions publiques.

L’enjeu est particulièrement délicat parce qu’un instrument financier ordinaire peut servir des objectifs opposés. Un compte, un moyen de paiement ou un emprunt peut faciliter l’indépendance d’une personne ; son usage imposé ou contrôlé peut au contraire contribuer à sa dépendance. La publication insiste sur la nécessité d’identifier la situation réelle de chacun plutôt que d’appliquer un diagnostic général à partir d’un seul comportement.

Ce que les personnes concernées peuvent rechercher comme aide

La Banque de France renvoie à ses ressources pédagogiques, dont Mes questions d’argent, consacrées à la compréhension des outils et décisions financières. Elles permettent de mieux identifier les notions de budget, de compte et d’autonomie, mais ne remplacent ni une aide juridique individualisée ni une prise en charge adaptée lorsqu’il existe des menaces ou des violences. Le recours à une association spécialisée ou à un professionnel compétent peut aider à analyser une situation et à organiser des démarches en sécurité.

En pratique, les questions peuvent porter sur les moyens de paiement disponibles, les documents financiers accessibles, les engagements pris à deux ou l’information dont une personne dispose sur ses propres revenus. Les réponses dépendent de la situation familiale, des contrats et du droit applicable : aucune séparation ne produit automatiquement les mêmes effets sur les comptes ou les dettes. Il serait notamment imprudent de promettre une désolidarisation immédiate d’un crédit ou de conseiller une démarche bancaire unique sans examen du dossier.

La démarche présentée par la Banque de France met ainsi l’accent sur la reconnaissance des mécanismes d’emprise et la coopération entre acteurs. La publication de novembre ne crée pas un nouveau droit bancaire ni une prestation financière ; elle contribue à rendre plus visible un risque social et à mieux orienter les personnes confrontées à une perte d’autonomie économique.