Chômage des jeunes : le taux recule à 21 %, mais l’emploi baisse aussi

Le chômage des 15-24 ans recule au troisième trimestre 2026. Selon les résultats publiés par l’Insee le 10 novembre, il s’établit à 21 %, en baisse de 0,5 point en trois mois. Mais, dans le même temps, la proportion de jeunes qui occupent effectivement un emploi diminue.

Le taux d’emploi des 15-24 ans est passé à 33,7 %, soit 0,2 point de moins qu’au deuxième trimestre. Il a perdu 0,8 point sur un an. Le taux d’activité, qui mesure la part des jeunes ayant un emploi ou se trouvant au chômage au sens statistique, recule de 0,4 point, à 42,7 %.

Moins de chômage ne veut pas dire davantage de jeunes au travail

Le taux de chômage est calculé parmi les seuls actifs. Il ne correspond donc pas à la part de tous les jeunes qui sont sans emploi. Pour comprendre les données du troisième trimestre, on peut raisonner sur un groupe fictif de 100 personnes âgées de 15 à 24 ans : environ 43 seraient actives, 34 travailleraient et 9 seraient chômeuses au sens du Bureau international du travail.

Une part importante des autres jeunes est en dehors de la population active, notamment parce qu’elle poursuit des études ou une formation sans exercer d’emploi. Une baisse du taux de chômage peut ainsi coexister avec un recul du taux d’emploi lorsque le nombre de jeunes actifs diminue. Les statistiques de ce trimestre constatent cette évolution, sans décrire à elles seules les parcours individuels qui en sont à l’origine.

Le niveau de 21 % reste par ailleurs très supérieur aux 7,3 % observés chez les 25-49 ans. Et par rapport au troisième trimestre 2025, le chômage des 15-24 ans est encore en hausse de 1,6 point. Le recul enregistré cet été n’efface donc pas la dégradation de l’année écoulée.

L’apprentissage et les formations professionnelles peuvent permettre d’acquérir de l’expérience, mais leurs participants ne sont pas tous comptabilisés de la même manière dans les statistiques de l’emploi.

Plus d’un jeune sur huit entre 15 et 29 ans reste hors emploi et formation

Un autre indicateur de l’Insee permet d’élargir le regard : la part des jeunes dits « NEET », qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Elle demeure stable à 13,3 % au troisième trimestre 2026, soit 0,4 point au-dessus de son niveau d’un an auparavant.

Attention, cet indicateur porte sur les 15-29 ans, et non sur les seuls 15-24 ans concernés par le taux de chômage de 21 %. Les deux pourcentages ne peuvent donc pas être directement comparés. Ils montrent toutefois que la question de l’insertion professionnelle ne se résume pas aux seules personnes qui recherchent activement un travail.

Les jeunes en études ou en formation ne relèvent pas nécessairement du chômage au sens du BIT, ce qui rend le taux d’emploi et l’indicateur NEET utiles pour compléter la lecture.

Les chiffres de la Dares sur les inscrits à France Travail ajoutent une autre dimension : la part des moins de 25 ans inscrits qui sont suivis dans les Missions locales atteint 30 % au troisième trimestre, contre 25 % un an plus tôt. Ce résultat reflète un changement de répartition des inscrits et doit être lu en tenant compte des évolutions administratives introduites en 2025.

Pour les jeunes, les trois mesures racontent donc des réalités distinctes : le chômage recule légèrement parmi les actifs, l’accès effectif à l’emploi ne progresse pas et la part des 15-29 ans sans emploi ni formation demeure élevée. La prochaine publication trimestrielle de l’Insee, prévue le 16 février 2027, permettra de voir si l’amélioration du chômage s’accompagne enfin d’un redressement du taux d’emploi.