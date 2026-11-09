Protection sociale en Europe : la France parmi les trois pays où les prestations pèsent le plus

Les prestations de protection sociale ont atteint 5 183 milliards d’euros dans l’Union européenne en 2025, d’après les premières estimations d’Eurostat publiées le 6 novembre. La France figure parmi les trois pays où ces dépenses représentent la part la plus élevée du PIB, sans que cela permette de conclure à une hausse équivalente du pouvoir d’achat des bénéficiaires.

La France consacre l’équivalent de 32,1 % de son produit intérieur brut aux prestations de protection sociale, selon les premières estimations européennes pour 2025 publiées le 6 novembre 2026. Ce ratio place le pays derrière l’Autriche (32,4 %) et la Finlande (32,2 %). Les données proviennent d’Eurostat, qui met à disposition une comparaison harmonisée des prestations sociales dans les États membres.

5 183 milliards d’euros de prestations dans l’Union

À l’échelle des Vingt-Sept, les prestations atteignent 5 183 milliards d’euros en 2025, soit 4,9 % de plus qu’en 2024 en valeur monétaire. Il ne s’agit pas d’une progression de 4,9 % du nombre de bénéficiaires, ni d’une augmentation uniforme des pensions et allocations. Les sommes additionnent des dépenses très diverses, allant des retraites aux soins de santé, en passant par la famille, le handicap, le chômage et les aides au logement.

Rapportées à la taille de l’économie, ces prestations représentent 27,5 % du PIB européen, soit 0,2 point de moins qu’un an auparavant. Les deux évolutions ne sont pas contradictoires : les montants versés peuvent augmenter en euros tandis que leur poids relatif dans la richesse produite diminue. Eurostat indique que ces chiffres sont des estimations précoces, susceptibles d’être révisées.

Retraites et santé concentrent plus de sept euros sur dix

Le premier poste est celui de la vieillesse : 2 152 milliards d’euros dans l’Union, soit 41,5 % du total. La maladie et les soins de santé suivent avec 1 556 milliards d’euros, représentant 30 %. Réunies, ces deux fonctions absorbent 71,5 % des prestations. Elles expliquent pourquoi les discussions sur le financement de la protection sociale portent fréquemment sur les retraites, le vieillissement démographique et les dépenses de santé.

Le reste concerne notamment le handicap, les prestations aux survivants, le soutien aux familles et aux enfants, le chômage, le logement et la lutte contre l’exclusion. Ces catégories n’obéissent pas aux mêmes règles nationales. La comparaison européenne ne permet donc pas de déduire qu’un allocataire français recevrait davantage qu’un allocataire d’un autre pays à situation identique.

Pourquoi la troisième place française ne décrit pas le montant des aides

La part du PIB consacrée aux prestations est un indicateur d’effort collectif, pas une mesure individuelle de générosité. Elle dépend aussi de la démographie, du niveau des prix, de l’organisation du système de santé, des pensions et du poids respectif des dispositifs publics ou privés. Un ratio élevé ne dit pas à lui seul si les ménages modestes sont mieux protégés, ni si les prestations ont compensé l’inflation.

Les écarts de poids économique sont importants : l’Irlande est à 11,7 % de son PIB, Malte à 13,8 % et la Hongrie à 16,7 %, contre plus de 32 % pour les trois pays en tête. Ces écarts ne doivent pas être lus comme un palmarès de niveau de vie ou d’efficacité des politiques sociales. Ils reflètent des systèmes nationaux et des contextes économiques différents.

Eurostat constate par ailleurs une augmentation des prestations, exprimées en euros, dans tous les États membres. Les progressions les plus fortes se situent en Croatie (+15,4 %), Bulgarie (+12,1 %) et Lituanie (+11,6 %), tandis que la Grèce (+0,6 %), la Roumanie (+0,7 %) et la Finlande (+1,3 %) enregistrent les hausses les plus limitées. Ces taux ne sont pas corrigés de l’évolution des prix.

Ce que ces chiffres changent dans le débat français

En France, cette photographie apporte un point de comparaison aux arbitrages sur les retraites, la santé et les prestations familiales. Elle montre le poids de la protection sociale dans l’économie, mais n’évalue ni les économies possibles d’une réforme ni son incidence sur les ménages. Pour apprécier ces conséquences, il faut examiner séparément les bénéficiaires, les modalités de financement et les éventuels changements de barème.

La série relève du système européen de statistiques intégrées de protection sociale, dont Eurostat détaille les fonctions et la méthode. Elle s’appuie ici sur des estimations transmises volontairement par les États, avant consolidation définitive. Cette précaution importe lorsqu’on compare les budgets sociaux d’une année à l’autre.