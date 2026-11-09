GTA 6 : jusqu’à 212 Go à libérer avant le préchargement du 10 novembre

Les joueurs ayant précommandé la version numérique de Grand Theft Auto VI pourront commencer à télécharger les fichiers du jeu à partir du 10 novembre 2026. Mais une précision publiée par Rockstar Games change la préparation nécessaire : le préchargement peut demander jusqu’à 212 Go d’espace disponible, selon la console utilisée.

La FAQ officielle du studio, mise à jour le 3 novembre, détaille les heures et les conditions de cette opération. Le jeu doit sortir le 19 novembre, et le préchargement ne permet pas d’y jouer avant la date d’ouverture prévue.

PS5 et Xbox : une heure de départ différente

Sur PlayStation 5, le téléchargement anticipé commence à minuit dans le fuseau horaire local de chaque joueur, le 10 novembre. En France métropolitaine, cela correspond au passage du 9 au 10 novembre à 00 h 00.

Sur Xbox Series X et Series S, Rockstar a retenu un départ mondial simultané à 00 h 00 GMT le 10 novembre. En France métropolitaine, cela représente 01 h 00 du matin, une heure après le début annoncé pour la PS5. Ce décalage vient du choix d’un lancement mondial côté Xbox, et non d’un traitement différent des acheteurs français.

Le téléchargement est destiné aux joueurs disposant d’une précommande numérique. Il n’est pas nécessaire de rester physiquement devant sa console si les bons paramètres ont été activés à l’avance. Rockstar précise que sur PS5, les téléchargements automatiques doivent être autorisés et la console allumée ou placée en mode repos. Sur Xbox, les mises à jour automatiques doivent être activées et l’appareil allumé ou en veille compatible.

Ce que signifie le chiffre de 212 Go

Le volume communiqué est un maximum pouvant varier selon l’appareil. Il ne signifie pas que chaque joueur téléchargera exactement 212 Go, ni qu’un espace inférieur suffira forcément à son installation. La fiche des exigences d’installation reprend le même ordre de grandeur.

Pour préparer le préchargement, il est donc utile de contrôler la capacité libre sur le stockage de sa console, d’identifier les jeux ou captures pouvant être déplacés et de vérifier que la connexion internet ne sera pas interrompue. Les joueurs ayant plusieurs jeux volumineux installés risquent surtout de découvrir un manque de place au moment du lancement du téléchargement.

La version vendue en boîte mérite aussi attention : d’après les précisions du support Rockstar, elle contient un code de téléchargement et non un disque de jeu. Les exemplaires physiques sont annoncés à partir du 12 novembre, avec activation des codes lorsqu’ils sont reçus. L’enjeu reste donc, pour tous les acheteurs concernés, de disposer d’une place suffisante avant la sortie du 19 novembre.