Smoby veut fermer deux sites : ce que le projet prévoit pour les salariés

Avec son projet de fermeture à Lavans-lès-Saint-Claude et Massy, Smoby ouvre une période d’incertitude pour plusieurs équipes. L’entreprise annonce 13 postes en moins au total, mais aussi des créations d’emplois et des possibilités de mobilité vers trois autres implantations. Les modalités restent à négocier.

Le 30 octobre 2026, la direction de Smoby a présenté un projet de restructuration au comité social et économique (CSE). Le communiqué présenté le 6 novembre a confirmé le projet de fermeture du siège historique de Lavans-lès-Saint-Claude, dans le Jura, et du site de Massy, dans l’Essonne. Le siège devrait être transféré à Arinthod, où Smoby possède déjà une usine.

D’après Le Progrès, environ une centaine de personnes travaillent au siège jurassien, notamment dans le design, le marketing, la recherche et développement, la communication et les fonctions administratives. Ce chiffre, publié avant le détail du projet, n’est pas un nombre de salariés menacés de licenciement.

Les offres de mobilité devront tenir compte de situations professionnelles et de trajets différents selon les salariés.

Trois destinations possibles pour les mobilités

La direction envisage, selon les fonctions exercées, de proposer aux salariés de Lavans-lès-Saint-Claude et de Massy de rejoindre Arinthod, Moirans-en-Montagne ou Saint-Maurice-de-Beynost. Cette dernière commune de l’Ain doit accueillir un nouveau showroom. Pour les personnels concernés, la proposition peut modifier les trajets quotidiens, voire impliquer un changement de région. La liste des postes proposés et les conditions précises des transferts ne sont pas encore publiques.

Une mutation n’obéit pas aux mêmes règles dans toutes les situations. Le Service public distingue notamment le déménagement à l’intérieur du même secteur géographique d’un transfert hors de ce secteur. Dans le second cas, l’existence et la validité d’une clause de mobilité, ainsi que les modifications du contrat, peuvent changer les droits du salarié. La distance, les transports disponibles et l’allongement du trajet entrent dans l’appréciation du secteur géographique.

Treize postes nets en moins, mais combien de licenciements ?

Le projet fait passer l’effectif théorique de 300 à 287 postes, soit une baisse nette de 13. Cette différence ne correspond pas nécessairement au nombre de licenciements : l’entreprise prévoit aussi des créations de postes et des reclassements possibles, sans communiquer le détail des suppressions par métier ou par établissement. À ce stade, il serait donc prématuré de présenter 13 comme un bilan définitif de licenciements.

Le projet concerne Lavans-lès-Saint-Claude et Massy et prévoit des mobilités vers Arinthod, Moirans-en-Montagne et Saint-Maurice-de-Beynost. Source : annonce de Smoby du 6 novembre 2026, rapportée par l’AFP.

En droit, le plan de sauvegarde de l’emploi est obligatoire pour une entreprise d’au moins 50 salariés envisageant au moins 10 licenciements économiques sur 30 jours. Il doit notamment prévoir des mesures pour éviter les licenciements ou en réduire le nombre, dont des actions de reclassement. La seule variation nette annoncée par Smoby ne permet pas de déduire précisément combien de ruptures seraient finalement envisagées ni selon quel calendrier.

La direction doit désormais discuter du dispositif avec les représentants du personnel, avant toute décision définitive sur les mesures proposées. Aucune date précise de fermeture ni aucun accord sur les modalités de mobilité n’ont été rendus publics au 9 novembre 2026.